2017'de birleşme ve satın almalar yüzde 41 arttı

08 Ocak 2018

Deloitte Türkiye, "2017 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu"nu yayımladı.

Buna göre Türkiye'de geçen yıl 298 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, işlem hacmi 2016'ya kıyasla yüzde 41 artarak 10,3 milyar dolara çıktı. Bu rakam, 2016 öncesi döneme göre düşük kalsa da toparlanmaya işaret etti.

Büyüklüğü 50 milyon doların altında olan işlemler toplam sayısının yüzde 84'üne denk gelirken, işlem hacminin ise sadece yüzde 15'ini oluşturdu.

2017'de özelleştirme işlemleri ise çok sınırlıydı. Toplam 14 işlemde 0,7 milyar dolarlık bir hacim oluştu. Özelleştirme işlemleri enerji ve liman sektörlerinde gerçekleşti. Yine 0,7 milyar dolarlık hacim gerçekleşen 2016'da 4 işlem yapılmıştı.

İşlem hacminin GSYH'ye oranı son 10 yılda ve 2017'de sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 1,2 olurken, dünya genelinde bu oranlar sırasıyla yüzde 4,8 ve yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşti.

Yabancıda hacim yüzde 45 arttı

Az sayıda fakat büyük ölçekli olan yabancı yatırımcı işlemleri, toplam üzerinde etkili oldu. Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği işlem adedi 70 ile son on yıldaki en düşük ikinci seviyede kalsa da; işlem hacmi tarihsel diplerden biri olan 2016'ya göre yüzde 45 artarak 5,5 milyar dolara yükseldi.

Geçen yıl Türk yatırımcılar, toplam işlem adedinin yüzde 77'sini gerçekleştirirken, işlem hacimlerini 2016'ya göre yüzde 37 artırdılar. Girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemlerinin sayısı ise yüzde 65 oranında büyüdü.

En aktif yatırımcı grubu Avrupalılar

2017 yılında 36 adet işlem ile en aktif yabancı yatırımcı grubu Avrupalılar oldu. Son birkaç yılda görülen ivmenin aksine Asya Pasifik bölgesinden gelen yatırımcı sayısı daha azdı. Ayrıca Körfez bölgesinden gelen yatırımlar da sınırlı seviyede kaldı.

2017'nin en büyük işlemleri

Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği birkaç büyük ölçekli işlem yıllık hacme önemli katkıda bulundu. Değeri 500 milyon dolardan yüksek olan OMV POAŞ, Garanti Bankası ve Mersin Limanı işlemleri toplam hacmin yaklaşık üçte birini oluşturdu.

OMV Petrol Ofisi'nin Vitol tarafından 1,4 milyar dolara satın alınması yılın en büyük işlemiydi ve tek başına toplam işlem hacminin yüzde 14'üne tekabül etti.

Mersin Limanı'nın IFM Investors tarafından 869 milyon dolar karşılığında satın alınması yılın en büyük finansal yatırımcı işlemi ve aynı zamanda yılın en büyük üçüncü işlemiydi.

Türk yatırımcı tarafında ise Menzelet ve Kılavuzlu HES'lerinin Entek Elektrik Üretim tarafından 375 milyon dolar bedelle satın alınması en büyük işlem oldu.