2017'de rekor seviyede altın ithalatı

19 Ocak 2018

Altın ithalatı aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.4 artışla 49.3 ton olurken, 2017 yılının tamamında ise bir önceki yıla göre yüzde 248 artışla 370 ton olarak gerçekleşti.

Böylece 2017 yılında rekor seviyede altın ithalatı yapılmış oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre altın ithalatı Kasım 2017'de 14.04 ton, 2016 yılının tamamında ise 106.2 ton olarak gerçekleşmişti.

Borsa İstanbul'un yayımladığı altın ithalat verileri 1995 yılından başlıyor.

Şu altın ithalatı yok mu...