2018, turizm için diriliş yılı olacak

20 Aralık 2017

İngiltere merkezli turizm şirketi TUI GROUP, gelecek yaz için Türkiye'ye yönelik talepte yüzde 70 artış yaşandığını duyurdu.

TUI GROUP'un CEO'su Friedrich Joussen, şirketin dördüncü çeyrek verileriyle ilgili düzenlenen toplantıda, "Türkiye'de çok güçlü bir iyileşme gözlemliyoruz. Gelecek yaz için Türkiye'ye yönelik talepte yüzde 70 artış var. Yerel otellerle sözleşmeleri uzatma kararı aldık" dedi.

Joussen, talepte yaşanan artış sonucu Türkiye'deki arzın yetersiz kalacağını düşündüklerini de vurguladı.

Küresel çapta otel doluluk oranlarıyla ilgili verileri toplayan STR'nin açıkladığı son rakamlara göre, İstanbul'un Avrupa'nın en büyük üçüncü inşaat merkezi olmasına rağmen, beklenen turist akını nedeniyle oteller yetersiz kalabilir.

İngiliz turistlerin dönüşü etkili oldu

Turizm acentalarına otel hizmeti sağlayan Bedbank Hotelbeds de, Türkiye turizmindeki yükselişe dikkat çekerek, Türkiye'de otellerdeki rezervasyonların 1 Ekim'den bu yana yüzde 40 arttığını duyurdu. Türkiye, EMEA bölgesinde en fazla rezervasyonun yapıldığı ülkeler arasında da, 11'inci sıradan 9'uncu sıraya yükseldi.

Hotelbeds, Türkiye'yi tercih eden İngiliz turistlerin sayısındaki artışın Türkiye'nin yükselişinde etkili olduğunu kaydetti. Türkiye'ye rezervasyonlarda İngiltere'nin başı çektiği, Almanya ve Suudi Arabistan'ın ise ikinci ve üçüncü sırada yer aldığı bildirildi.

Hotelbeds Group Satış Temsilcisi Sam Turner, "1 Ekim'de başlayan yeni mali yılla beraber Türkiye için ciddi bir iyileşme yaşandığını fark ettik. Bu durum, özellikle Türkiye'ye giden İngilizlerin artışından kaynaklanıyor" dedi. Turner, Türkiye'nin yeniden istikrarlı bir ülke haline gelmesinin Türkiye'yi tercih edilen turizm destinasyonarı arasında öne çıkardığını kaydetti.

TUI ve Hotelbeds, gelecek yaz için Türkiye'ye yönelik talebi karşılamak amacıyla, gelecek aylarda 400 otelle daha sözleşme imzalamayı planlıyor.