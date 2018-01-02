2018, vergide reform yılı olacak

02 Ocak 2018

Canan SAKARYA

ANKARA (DÜNYA) - 2018’de dört ayrı kanunla yapılacak değişiklikle uzun süredir gündemde olan vergi reformu konusunda adım atılması bekleniyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 2018 yılı bütçe görüşmeleri sırasında sık sık dile getirdiği vergi reformunun ayaklarını Gelir Vergisi Kanun Tasarısı, Vergi Usul Kanunu Tasarısı, Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı ile İstanbul Finans Merkezi Kanunu Tasarısı oluşturuyor. Ekonomi yönetiminin 2018’i tarih verdiği yasal düzenlemeler ile basit, sade, daha rekabetçi ve büyüme dostu bir vergi sistemi öngörülüyor.

İki vergi kanunu birleştirilecek

Öncelikle, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu birleştirilecek. 1961 yılından bu yana yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu’nu kapsamlı bir reforma tabi tutmayı hedefl eyen Maliye Bakanlığı, bir süredir bu taslak üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Sivil toplum kuruluşlarından görüş alan bakanlık, başka ülke uygulamalarını da inceledi. Gelir Vergisi Kanun taslağı çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, düzenlemenin yasalaşması ile vergi tabanını genişleten, vergiye uyumu kolaylaştıran, öngörülebilirliği artıran, yatırımı, katma değerli üretimi artıran, mükellef odaklı bir vergi sistemi hedefleniyor.

Yatırımlardaki KDV düşecek

Reforma tabi tutulacak diğer bir düzenlemeyi Katma Değer Vergisi Kanunu oluşturuyor. Katma Değer Vergisi Kanunu’nu vergiye uyum maliyetlerini düşüren, yerli üretim ve yatırımı teşvik eden, yatırım üretim ve ihracat üzerindeki KDV’yi yük olmaktan çıkaran bir yaklaşımla reforma tabi tutacaklarını açıklayan ekonomi yönetimi, özellikle KOBİ’lerin vergiye uyum maliyetlerini düşürmeyi, yatırımlar üzerindeki KDV kaynaklı ilave finansman yüklerini azaltacak bir düzenleme öngörüyor. İngiltere’deki KDV sistemini yerinde inceleyen, sektörden önerileri toplayan Maliye Bakanlığı, İngiltere’de KOBİ’lere uygulanan düz oranlı vergi sistemini Türkiye’de de uygulamayı hedefliyor.

Maliye Bakanlığı’nın 2018 ajandasında ayrıca Vergi Usul Kanun Tasarısı ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Kanun Tasarısı yer alıyor. Yeni Vergi Usul Kanunu ile uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesi ve vergi cezalarının gönüllü uyumu artıracak şekilde caydırıcı bir yapıya kavuşturulması planlanıyor. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Kanun Tasarısı ile İstanbul’un bölgesel ve küresel bir finans merkezi haline getirilmesi için Türkiye’de finansal sistemin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için gerekli hukuki, fiziki, beşeri ve vergisel altyapıyı sağlayacak düzenlemeler yapılacak.