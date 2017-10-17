2018'de 23,7 milyar lira harç toplanacak

17 Ekim 2017

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı verilerinden derlenen bilgilere göre, yeni yılda 23,7 milyar lira harç tahsil edilmesi bekleniyor.

Toplanan harcın yüzde 56,5'ini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 13 milyar 379 milyon 270 bin liralık tapu harcı yatırılacak.

Devlet, ticaret sicil harçlarından 314 milyon 659 bin lira, esnaf sicil harçlarından 46 milyon 205 bin lira, diğer yargı harçlarından da 4 milyar 108 milyon 18 bin olmak üzere, yargı harçlarından toplam 4 milyar 468 milyon 882 bin lira tahsilat yapacak.

2018 yılında pasaport ve konsolosluk harçları için 1 milyar 290 milyon 318 bin lira harç ödenecek, trafik harçlarından da bütçeye 631 milyon 130 bin lira aktarılacak. Gelecek yıl 964 milyon 679 bin lira noter harcı, 27 milyon 6 bin lira gemi ve liman harcı, 53 milyon 284 bin lira özel güvenlik harcı, 16 milyon 349 bin lira da Türk uluslararası gemi sicil kayıt harcı ve yıllık tonaj harcı tahsilatı planlandı.

2018'de yurt dışına çıkanlardan 120 milyon 369 bin lira toplanacak. Avcılık belgesi alanlar da 43 milyon 775 bin lira harç ödeyecek.

Kaynak: AA