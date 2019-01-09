2018'de 30 milyarlık birleşme ve satın alma yapıldı

09 Ocak 2019

Rekabet Kurumu, 2018 yılında bildirilen toplam satın alma ve birleşme (M&A) işlemi bedelinin yaklaşık 30.1 milyar lira olduğunu açıkladı.

Rekabet Kurumu'nun Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu 2018'e göre, tüm tarafları Türkiye kökenli şirketler arasındaki M&A'ların değeri 10.6 milyar lira oldu.

Rapora göre işlem taraflarından en az biri Türkiye ve yabancı şirketlerden oluşan M&A'ların değeri ise 19 milyar TL olarak gerçekleşti.

Son 6 yılın en yüksek rakamı

Raporda yer alan ayrıntılara ilişkin değerlendirmede bulunan Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, 30,1 milyar liralık birleşme ve devralma hacminin son 6 yılın en yükseği olduğunu söyledi.

Torlak, geçen yılın son 5 ayında yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerin Türk firmaları arasındaki işlemlere ve yabancı sermayenin Türkiye ekonomisine ilgisine etkisinin ise sınırlı olduğunu ifade etti.

Geçen yıl toplam 223 birleşme ve devralma dosyasının tamamlandığına dikkati çeken Torlak, bu rakamın son 6 yılın ortalamasının üzerinde olduğunu bildirdi.

Danimarka ve Çin ilk sırada

Torlak, kurumun, Türk şirketlerine doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin yürüttüğü işlemleri de değerlendirdi. Bunlar arasında işlem bazında ilk sırada İtalya kökenli yatırımcıların işlemlerinin yer aldığını bildiren Torlak, bu ülkeyi Almanya, Hollanda, İsviçre ve Lüksemburg'un izlediğini dile getirdi.

İşlem hacmi bakımından ise ilk sırayı Danimarka ve Çin kökenli yatırımcıların aldığına dikkati çeken Torlak, yaşanan kur dalgalanmalarının etkisiyle yabancı sermayenin toplam işlem hacmindeki payının yüzde 67,7'den yüzde 50'ye gerilediğini kaydetti.

Torlak, Türkiye'de gerçekleştirilen işlemlerde, özelleştirme hariç, en çok işlemin elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı alanında yapıldığını bildirdi.

Kaynak: AA