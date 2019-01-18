2019 Türk startuplarının yılı olabilir

18 Ocak 2019

YoStartups’ın yaptığı araştırmaya göre, 2018 yılında küresel olarak startuplar 23 bin anlaşma imzaladı ve 407 milyar dolarlık yatırım aldı. Ek olarak, yatırım tutarının açıklanmadığı 6 bin 572 anlaşma daha yapıldı. Bu 2017’ye oranla yatırım miktarının yüzde 23.3 artışa işaret ediyor. Geçen yıl 134 ülkeden 21 bin firma startup sermayesi aldı ve yatırım topladı.

Alınan yatırım tutarları açısından Amerika Birleşik Devletleri toplanan 157.03 milyar dolar ile ilk sırada. Ardından 110 milyar dolar ile Çin, 38.5 milyar dolar ile Hindistan ve toplanan 22.5 milyar dolar ile Birleşik Krallık geliyor. Yapılan anlaşma sayısı bakımından ilk 4 ülke sırasıyla; Amerika Birleşik Devletleri 7.568 anlaşma, İngiltere 1.570 anlaşma, Çin 1.505 anlaşma ve Hindistan 798 anlaşma ile sıralanıyor.

2018'de imzalanan toplam anlaşma sayısı bakımından fonlamanın tohum aşaması öne geçerken tohum fonu olarak 3.777 anlaşma ile 6,9 milyar dolar toplandı.

Startup yatırımları için küresel olarak 2018’de parlayan sektörler Yazılım & SaaS, FinTech, MedTech, Medya & Eğlence ve Sağlık & Wellness sektörü oldu. Bu sektörler 2018'de en yüksek anlaşma sayısını elde ederek açıklanan toplam anlaşmaların yüzde 52,75'ini oluşturdu. Geçen yıl en etkileyici miktarları elde ederek olağanüstü performans gösteren endüstrilerden; FinTech, E-Ticaret, taşıma & lojistik, medya & eğlence ve medtech toplam 230.9 milyar dolar yatırım aldı. 2018’de bir girişim için toplanan ortalama yatırım 28.8 milyon dolardı. Mega geç dönem fonlamalar sayesinde ortalama sayı yukarı çekildi.

Asya startuplar için küresel olarak yeni merkez oluyor

Yostartups Araştırma Direktörü Sourav Paul, “Küresel olarak startupların Tohum Sermayesi ve Son Aşama Fonlarına daha fazla erişimi olduğunu belirtti. Ülkelerin çoğunda bir tohum sermayesi fonlamasını arttırmak artık daha kolay hale geliyor. Bununla birlikte, startuplar ilk yatırım sonrasında ölüm vadisini geçerken, bir sonraki turlar daha da zorlaşıyor. Geç dönem anlaşmalar için yeterli sermaye olmasına rağmen, startupların iş modelini kanıtlamaları ve finanse edilmeleri gittikçe zorlaşıyor” dedi.

Asya merkezli startuplar 2018’de 179.8 milyar dolar toplayarak önde gelen bölgelerden Avrupa’yı ve Kuzey Amerika’yı geride bıraktı. Doğu Asya’daki startuplar (Çin, Japonya HK SAR, Tayvan ve Güney Kore) 119,7 milyar dolar topladı ve Güney Asya’daki start-up’lar (Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş, Bhutan, Pakistan, Nepal ve Maldivler) 38,9 milyar dolar topladığından; Doğu Asya ve Güney Asya öne çıkan iki bölge olarak Asya’ya bu statüyü kazandırdı. Onları Güney Doğu Asya startupları (Singapur, Endonezya, Vietnam, Filipinler, Tayland, Malezya, Myanmar ve Kamboçya) 15.9 milyar dolar ile takip etti. Batı Asya startupları (Katar, İsrail, Türkiye, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Kıbrıs, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Yemen, Ermenistan ve Bahreyn) ise 5.2 milyar dolar yatırım miktarı toplayarak onları takip etti.

Kuzey Amerika ikinci sıraya geriledi

Amerika Birleşik Devletleri dışındaki Kuzey Amerika ülkeleri 2018’de startup yatırımlarını pek fazla çekemedi. Hepsi beraber, Kanada, Bermuda, Meksika, Panama, Trinidad ve Tobago, Barbados, Guatemala, Costa Rica, Jamaika ve Honduras 7.3 milyar dolar yatırım miktarı topladı. Bu düşüş, Asya’nın dünyadaki tüm startupların faaliyetlerinde merkez üssü olmasına katkıda bulundu.

Avrupa, Güney ve Doğu Avrupa’daki düşük yatırımlardan dolayı küreselde 3. sırayı aldı

Avrupa’daki startuplar, Kuzey ve Batı Avrupa’nın bu yatırımlarda diğer bölgelere göre daha fazla yoğunluk sağlamalarından dolayı 49.1 milyar dolar topladı. Birleşik Krallık 22.7 milyar dolar yatırım elde etti, bu tutarın çoğunluğunu Fintech, Yazılım & SaaS, MedTech, Medya & Eğlence ve Gayrimenkul oluşturdu. Kuzey Avrupa (İngiltere, İrlanda, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç, Litvanya, İzlanda, Estonya ve Letonya) toplamda 29,8 milyar dolarlık yatırım toplarken, Batı Avrupa’daki startuplar (Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Lüksemburg) 16.56 milyar dolar yatırım akışına tanık oldu. Almanya ve Fransa'daki girişimler, bölgedeki yatırımların ve ekosistemin büyümesini sağlamakta önemli bir katalizör görevi görmüştür. Güney Avrupa (Yunanistan’la beraber) 2.1 Milyar ve Doğu Avrupa ve 0.5 milyar dolar ile diğerlerine kıyasla az yatırım aldı.

Afrika henüz potansiyelini göremedi

Afrika 2018’de 2,54 milyar dolar toplam yatırıma tanık oldu. Bu yatırımların çoğunluğunda Güney Afrika 1.4 milyar dolar toplam yatırım alırken, Doğu 0.6 milyar, Kuzey 0.24 milyar ve Batı Afrikalı startuplar 0.23 milyar dolar yatırım topladı.

Okyanusya ve Güney Amerika’nın çok yolu var

Okyanusyadaki startuplar (Avustralya ve Yeni Zelanda) düşük yatırımlara bağlı olmak üzere küresel olarak geride kaldı. Sadece fintech sektörleri bu ülkelerde 1 milyardan fazla yatırımlara tanık olurken alınan toplam yatırımlar 2.8 Milyar Dolar oldu. Güney Amerika startupları ise hiçbir sektörde toplamda milyar dolarlık anlaşma seviyesine ulaşamayarak genel toplamda 3.4 milyar dolar yatırım aldı. Güney Amerika’daki startup ekosistemindeki alınan yatırımlar açısından hiçbir sektör milyar dolar sınırını geçemedi.

Yostartups Türkiye, Orta Asya ve Finlandiya CEO'su Abdullah Bozgeyik, “Tarihsel ve Coğrafi olarak Türkiye, Asya ülkeleriyle büyük bağlara sahip ve girişimciliğin batıdan doğuya kaymasıyla, Türk girişimciler bu pazarlara kolay erişim kazanarak büyük küresel işletmeler kurabilirler. 2018’de Istanbul’da gerçekleşen GEC – Global Girişimcilik Kongresi gibi güçlü girişimler, yerel etkinlikler ve güçlü yerel topluluklarla 2019 Türk startuplarının yılı olabilir. Yostartups küresel olarak tanınmış boot kamplarını ve diğer programlarını ülkemize de getirerek Türk girişimcilerine destek ve teşvik sağlayacak” dedi.

En iyi ülkeler için 2018’in akılda kalıcı performans detayları

Amerika Birleşik Devletleri

Amerikan startupları şaşırtıcı bir şekilde küresel düzeyde toplam yatırımların yüzde 44.4’üne sahip oldu. Bu büyük orana sahip olunmasında; Fintech, Medtech ve Yazılım & SaaS sektörlerindeki yüksek miktardaki yatırımlara borçlu oldu. Toplanan yatırım miktarıyla ilgili, Amerika toplam yatırımlarda tohum fonlamasında yüzde 38,5’i elinde tutarak küresel ortalama fonlama oranlarını geçti.

Çin

Çin, Amerika’yı küresel olarak toplanan toplam yatırımlarda, yüzde 27 pay ile yakından takip ediyor. Hem Tohum fonlaması ve hem de risk fonu aşamalarının raporlanan işlemler bakımından küresel ortalama fonlama oranlarından çok daha fazla olduğunu bildirdi. Çinli startuplar bu sene tamamlanan toplam anlaşmaların yüzde 9.2’sini elde etti. Çin startup ekosisteminde bazı yükselen sektörler bu sene Taşıma & Lojistik, Medya & Eğlence ve Fintech endüstrileri oldu.

Hindistan

Hindistan, dünya genelindeki toplam anlaşmaların yüzde 4,7'sini oluşturan anlaşmalara tanık oldu ve toplanan toplam miktar yatırımların yüzde 9,5’ini kendisine çekti. E-Ticaret, Yiyecek & İçecek ve Fintech bu yıl Hindistan’da olağanüstü performans gösteren üç startup sektörleri oldu. Bu sene tohum yatırımları miktarı küresel ortalamaya göre hatırı sayılır miktarda azken, risk fonu miktarı küresel risk fonu miktarı rakamlarına göre iki katıydı.

Birleşik Krallık

2018’de Birleşik Krallığa maksimum yatırımları getiren ilk üç sektör Fintech, Yazılım & SaaS ve Donanım & Üretim oldu. Birleşik Krallık, 2018 yılında toplam anlaşmaların yüzde 8,8'ini ve toplam yatırımların yüzde 5,6'sını kendisine çekti. Birleşik Krallık'taki tohum fonu turları iyi bir performans gösterirken ve anlaşmalar da küresel ortalama fonlama tutarlarıyla aynı seviyede iken; bununla birlikte, ülkedeki risk sermayesi turları küresel risk sermayesi turlarına kıyasla oldukça düşük gerçekleşti.