2019'dan bu yana ilk... Erdoğan-Trump görüşmesinden hangi anlaşmalar çıktı?

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı. İki lider arasındaki görüşme 2 saat 20 dakika sürdü. Bu, Erdoğan’ın 2019’dan bu yana Beyaz Saray’a yaptığı ilk ziyaret oldu.

Görüşme sonrası Trump, Türkiye'ye F-35 satışından Türkiye-Rusya ilişkilerine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Bence birçok farklı konuda çok sonuç verici bir görüşme yaptık, bunlar çok iyiydi. Kendisi çok saygın bir Cumhurbaşkanı, beraber zaman geçirdik, öğle yemeği yedik ve birçok konuda iyi görüşmeler yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca görüşmede farklı alanlarda anlaşmalar da yapıldı.

Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı

Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşme sırasında Türkiye ve ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık" dedi.

THY- Boeing anlaşması yapıldı

Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından bu sabah Türk Hava Yolları Boeing siparişlerine ilişkin KAP’a açıklama yaptı.

THY, 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar verdi.

Ayrıca 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeleri tamamladı.

Trump'tan F-35 açıklaması

Trump, Oval Ofis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirirken görüşmenin çok iyi geçtiğinin altını çizerek, birçok konuda mesafe katettiklerini belirtti.

Trump, Türkiye’ye F-35 verilip verilmeyeceğine ilişkin "Türkiye’ye savaş uçakları verilmesini görüşüyoruz" dedi. Trump açıklamasında “Onun bazı ihtiyaçları var, bizim bazı ihtiyaçlarımız var ve bir sonuca varacağız. Gün sonunda ne olacağını göreceksiniz” dedi.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Çok kısa sürede olur. Eğer güzel bir toplantı yaparsak derhal de olabilir" dedi.

Trump’ın ilk döneminde, Türkiye’nin Rusya’dan bir hava savunma sistemi satın almasının ardından Türkiye programdan çıkarılmıştı. Bu durum, Türkiye’nin savunma sanayisini hedef alan CAATSA yaptırımlarına yol açtı. Türkiye'nin yaklaşık 1.4 milyar dolar ödediği 6 adet F-35 savaş uçağına ABD tarafından el konmuştu.

'Yapabileceği en iyi şey Rusya’dan yakıt almamak olur'

Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Türkiye-Rusya ilişkilerine dikkat çekti.

ABD Başkanı, Erdoğan’ın Rusya’dan petrol alımını durduracağına inandığını söyledi.

Trump "Yapabileceği en iyi şey, Rusya’dan petrol ve gaz almamak olur" ifadelerine yer verdiği açıklamada şunları kaydetti:

"Erdoğan, Putin ve Zelenskiy tarafından çok saygı görüyor. Herkes çok saygı gösteriyor. Ben de saygı duyuyorum Bu konuda çok büyük bir etkisi olabilir. Erdoğan tarafsız olmayı seviyor. Ben de tarafsız olmayı seviyorum. Ama kendisinin yapacağı en iyi şey Rusya’dan doğalgaz ve petrol almamak olacaktır. Bunu yapacak olursa en iyisi olacaktır."