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2019'un hikayesi: Yapılandırmadan satılık şirket!

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler yapılandırma sürecindeki bazı büyük grupların karlı işleri mecburiyetten satmak zorunda kalacağını ifade etti. (Hüsniye Güngör)

2019'un hikayesi: Yapılandırmadan satılık şirket!
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