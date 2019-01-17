2019'un hikayesi: Yapılandırmadan satılık şirket!
EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler yapılandırma sürecindeki bazı büyük grupların karlı işleri mecburiyetten satmak zorunda kalacağını ifade etti. (Hüsniye Güngör)
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