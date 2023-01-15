2022'de 1 milyon 352 bin 648 adet otomotiv üretildi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), geçen yıla ilişkin üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, 2022'de toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 352 bin 648 adede ulaştı. Otomobil üretimi de yüzde 4 yükselişle 810 bin 889 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 189 adedi buldu.

2022'de ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi. Bu dönemde üretim, ağır ticari araç grubunda yüzde 26 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 8 arttı.

Geçen yıl otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 41 ve traktörde yüzde 66 oldu.

Otomotiv ihracatı, 2021'e göre yüzde 6 artarak 31,5 milyar dolar oldu

Söz konusu dönemde otomotiv ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 artarak 970 bin 124 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1, ticari araç ihracatı da yüzde 7 arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 7 artarak 18 bin 154 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022'de yüzde 12,2 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, geçen yıl toplam otomotiv ihracatı, 2021'e göre yüzde 6 artarak 31,5 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 18 artarak 29,9 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 9 arttı.

Toplam pazar yüzde 7 artarak 827 bin 147 adetten kapandı

Geçen yıl toplam pazar, 2021'e göre yüzde 7 artarak 827 bin 147 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 6 artarak 592 bin 660 adet oldu.

Bir önceki yıla göre toplam ticari araç pazarında yüzde 11, ağır ticari araç pazarındda yüzde 24 ve hafif ticari araç pazarında yüzde 9 büyüme yaşandı.

2022'de önceki yıla göre ithal hafif ticari araç satışları yüzde 1 ve yerli hafif ticari araç yüzde 15 arttı. Bu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 39, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı da yüzde 59 olarak gerçekleşti