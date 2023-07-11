2023 yılı ek bütçesi TBMM'de kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapıldı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, ek bütçenin gerekçesi olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı zararların giderilmesinin gösterildiğini ifade etti.

Yanlış ekonomik politikaların, temelsiz ekonomi tezlerinin faturasının halka ödetilmek istendiğini ileri süren Akay, "Ek bütçe teklifi, yandaşı koruyan, vatandaşa maliyet yükleyen, halka eziyet çektiren, belli bir kesime kepçeyle verip ak günler yaşatan, vatandaşına da kaşıkla verip kara gün yaşatan bir bütçedir. Cumhuriyet tarihimizde hiçbir iktidar, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde üst üste ek bütçeler getirerek hatalı politikalarını kapatmak için Meclisin kapısını çalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban, vergi sisteminin tabana yayılması, dar ve orta gelirli vatandaşın üzerine vergi yükünün bindirilmemesi gerektiğini dile getirerek, adil vergi dağılımı yapılamadığını söyledi.

Vergi yükü ağırlaştıkça hayat pahalılığının da içinden çıkılamaz bir hal aldığını belirten Gürban, "Hükümet tabii ki bu yaşadığımız sorunlardan dolayı vergi gelirini artırmak istiyor olabilir ama büyüme hızını özellikle kamu harcamalarıyla yaptığı için vergileri de kamu harcamalarına finanse etmiş oluyoruz. Aslında kamu kurum ve kuruluşlarında bütçe açığı genişledikçe vatandaşın bileğinin hakkıyla kazandığı paraya göz dikmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında kamu personelinin ücretlerinde seyyanen yapılacak 8 bin 77 liralık artışın emeklilere de verilmesi gerektiğini söylediğini anımsattı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın "Karşı mısınız?" diye sorması üzerine Ağbaba, "Vallahi biz hazırız Sayın Kalaycı. Verin, vallahi destekleyeceğiz, verin 8 bin 77 lirayı biz destekleyeceğimizi söylüyoruz." dedi.

Ek bütçenin, ekonomik buhranın ve seçim ekonomisinin sonucu olduğunu öne süren Ağbaba, "Bu enkazı bu iktidar yarattı, seçime kadar gizledi, şimdi faturayı yoksullara ödetmeye çalışıyor." diye konuştu.

Ağbaba, kur korumalı mevduat uygulamasını savunmanın, fakirin daha fakirleşmesini, zenginin daha zenginleşmesini savunmak anlamına geldiğini, ek bütçeye "kur korumalı mevduat bütçesi" de denilebileceğini iddia etti.