2023 yılında işyerleri de FAST'e geçecek

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada FAST Sisteminde günlük ortalama 7,9 milyar TL tutarında 6,4 milyon ödeme hesaplar arasında anlık gerçekleştirildiği kaydedilerek “Fon transferlerini ve ödemelerde IBAN yerineTürkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi kullanabilmemizi mümkün kılarak hayatımızı kolaylaştıran Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 19 milyona ulaşmıştır” denildi.

Ayrıca, açıklamada, Liralaşma Stratejisi kapsamında dijital ekonomi yol haritasının önemli bir unsuru olan FAST Sisteminin kapsam ve kapsayıcılığını arttırmak için gereksinimleri yerine getiren Ödeme ve E-Para Kuruluşlarının 2023 yılında FAST Sistemine doğrudan katılımı sağlanacağı belirtilerek “Bu gelişmenin ödemeler alanında rekabetin ve yenilikçiliğin artmasını destekleyeceği, yeni ve katma değerli hizmetlerin sunulmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.