2023’e sayılı günler kala enerji sektörü hareketli

Çek enerji şirketi CEZ, AKCEZ hisselerini Torunlar’a satarak Türkiye’den çıkıyor. CEZ Group’tan yapılan açıklamada hisse anlaşmasıyla birlikte grubun Türkiye pazarından çekilmesi sürecinin başladığı belirtildi. İş Bankası Grubu tarafından geçtiğimiz aylarda kurulan İş Enerji, Aldo Grup ile işbirliğine hazırlanıyor. İş Enerji, Aldo Enerji tarafından kurulacak Soli GES AŞ’nin yüzde 50’sine ortak olacak. Yeo Teknoloji Enerji ise Kuzey Makedonya'da kurulacak 44MW Rüzgar Enerji Santrali'nin elektrifikasyon ve otomasyon işlerinin yapımı için Kaltun Enerji DOO Skopje ile sözleşme imzaladı.

Çek CEZ Türkiye'den çekiliyor

Çek enerji şirketi CEZ, AKCEZ hisselerini Torunlar’a satarak Türkiye’den çıkıyor. CEZ Group’tan yapılan açıklamada hisse anlaşmasıyla birlikte grubun Türkiye pazarından çekilmesi sürecinin başladığı belirtildi. Şirket bu kapsamda bir adım daha atarak Rekabet Kurumu'na da başvurdu.

Diğer yandan Torunlar Grup ve iştirakı Başkent Doğalgaz da AKCEZ Enerji Yatırımları’ndaki yüzde 50 CEZ hissesini satın almak üzere anlaştığını KAP’a açıkladı. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji Yatırımları, Akkök Holding ve Çekya merkezli CEZ Group’un ortak girişim grubu olarak faaliyet gösteriyordu. Satış sürecine Citi ve İş Yatırım danışmanlık etti

İş Bankası ve Aldo Enerji, Soli GES’te yüzde 50 ortak oldu

İş Bankası Grubu tarafından geçtiğimiz aylarda başta elektrik üretimi ve ticareti olmak üzere entegre bir enerji portföyü oluşturmak amacıyla kurulan İş Enerji, Aldo Grup ile işbirliğine hazırlanıyor. İş Enerji, Aldo Enerji tarafından kurulacak Soli GES AŞ’nin yüzde 50’sine ortak olacak. Aldo Enerji tarafından kurulacak Soli GES Anonim Şirketi’nin sermayesini temsil eden payların yüzde 50’si İş Enerji Yatırımları A.Ş. yahut İş Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından yeni kurulacak bir şirket tarafından devralınacak.

Ana faaliyet kolu olan bankacılık ve finansal hizmetler dışında cam, sigorta, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve teknoloji gibi farklı sektörlerde iştirakleri aracılığıyla hizmet veren ve elektrik üretimi başta olmak üzere enerji sektörünü de bünyesine alarak faaliyet alanlarını daha da genişletmeyi hedefleyen İş Bankası Grubu, geçtiğimiz aylarda İş Bankası’nın %100 hissedarı olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında İş Enerji Yatırımları A.Ş.’yi kurmuştu. Grup, İş Enerji’nin başta hidrolik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olacak şekilde elektrik enerjisi üretimi ile ticaretini yapan tesis ve şirketlere iştirak edilmesinin amaçlandığını açıklamıştı.

İş Enerji’nin ortak olacağı şirketler:

Kemal Helli GES Enerji A.Ş., Meryem Meral Başar GES Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., Nazmi Kirazcı GES Enerji A.Ş., Talha Kurt Akpınar GES Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., Denizli YCY Enerji Üretim İnşaat ve Sanayi A.Ş., Domaniç Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., İnform Enerji San. ve Tic. A.Ş., Sincan Enerji San. ve Tic. A.Ş., Hitit Güneşi 3 Enerji A.Ş., Menzelet Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., SAV 1 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., SAV 2 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., SAV 3 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.,SAV 4 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., SAV 5 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., SAV 6 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., SAV 7 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., YCY 2 Enerji Üretim ve Sanayi A.Ş., FRD Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., FRD 1 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., FRD 5 Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., Saysun Enerji Üretim Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş., Gülay Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Didem Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Selim Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Kainat Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Çelebi Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Muzaffer Mangır Enerji Elektrik Üretim A.Ş., MER 16 Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., MER 17 Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., MER 21 Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., MER 22 Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., MER 24 Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., Pervane Güneş Enerji San. ve Tic. A.Ş., Doğangün Güneş Enerji San. ve Tic. A.Ş., Gesolt Enerji Üretim A.Ş., Güneşpark Enerji San. ve Tic. A.Ş. ve Ansı Enerji Elektrik Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.’nin sermayelerini temsil eden payların tamamını Soli GES Anonim Şirketi tarafından devralınacak, sonrasında da adı verilen şirketler üzerinde Aldo Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile İş Enerji Yatırımları A.Ş.

Yeo Teknoloji Makedonya’da

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş, Kuzey Makedonya'da kurulacak 44MW Rüzgar Enerji Santrali'nin elektrifikasyon ve otomasyon işlerinin yapımı için Kaltun Enerji DOO Skopje ile 6.450.000 euro bedelle sözleşme imzaladı. Kaltun Enerji imzalanan sözleşme kapsamına giren işler; dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma olarak sıralandı. Yeo Teknoloji, yakın zamanda iş geliştirme faaliyetlerinde genişletmek ve depolama alanında faaliyet göstermek amacıyla Makedonya'da yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak şekilde Reap Batarya Teknoloji AŞ unvanıyla yeni bir şirket kuracağını bildirmişti.

Aydem Enerji’ye 'Harika İş Yeri’ ödülü

Türkiye genelinde 5 milyondan fazla kişiye elektrik hizmeti sunan Aydem Enerji, 14 şirketiyle birlikte "Harika İş Yeri" sertifikası almaya layık görüldü. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren "Great Place to Work" Enstitüsü'nün yürüttüğü ankete katılan Aydem Enerji söz konusu ankette 14 şirketiyle "Harika İş Yeri" sertifikasını almaya hak kazandı. Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu, bu yıl sürdürülebilirliğe odaklandıklarını ve başarılarını da sürdürülebilir hale getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

2023’te çalışan sayısını yüzde 15 artırmayı hedefliyor

2022'nin, salgın ile gelen büyük değişimi yönetmek ve katma değerli projelere odaklanmak üzerine yoğunlaştıkları bir yıl olduğuna dikkati çeken İslamoğlu, "Üst üste üçüncü kez Great Place to Work tarafından harika bir iş yeri olarak sertifikalandırılmamız, tam 14 grup şirketimizin belgelendirmeye hak kazanması, hayata geçirdiğimiz projelerin takdir gördüğünü bizlere en güzel şekliyle gösteriyor" diye konuştu.İslamoğlu, 2022'nin istihdam açısından da değer yarattıkları bir sene olduğuna işaret ederek bu yıl 2 bin 690 yeni istihdam sağladıklarını ve toplam çalışan sayılarının 12 bin 350 kişiye ulaştığını aktardı.Fatih İslamoğlu, 2023 sonunda hedeflerinin çalışan sayısını yüzde 15 artırmak ve kurum kültürünü zenginleştirmek olduğunu da paylaştı.

Enerji piyasalarında idari para cezaları artırıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve elektrik piyasalarında gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları, yılbaşından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (yüzde 122,93) artırıldı.EPDK'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre EPDK, doğal gaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca para cezalarını, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranında artırdı. İlgili yasalara aykırılık nedeniyle 2023'te uygulanacak idari para cezaları, elektrik piyasasında 2 bin 864 lira ile 7 milyon 215 bin 524 lira, doğal gaz piyasasında 3 milyon 171 bin 801 lira ile 6 milyon 343 bin 647 lira arasında olacak.