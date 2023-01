2023'te otoyol ve köprülere zam yok

Takip Et

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Konuşmasına, vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, geçmiş yılbaşlarından farklı olarak bu yıl sadece yeni bir seneye girilmediğini, Cumhuriyet'in ilk asrının tamamlanıp, yeni yüzyılına girildiği kritik bir yıl dönümünün coşkusunun yaşandığını söyledi.

Her konuşmalarında, çalışmalarında, adımlarında heyecanla ifade ettikleri 2023'e kavuşulduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Mücadele'yi zafere ulaştırıp, 1000 yıllık vatanımız Anadolu'daki yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmamızın üzerinden geçen bir asırda acı, tatlı pek çok tecrübe edindik. Kimi dönemleri yaşanan zulümlerin, baskıların, acıların, dökülen gözyaşlarının burukluğuyla kimi dönemleri de güçlenen umutlarımızla, bilenen azmimizle, artan cesaretimizle hatırladık. Sadece 20 yılımızda yaşadıklarımız dahi vatanımızdaki 1000 yıllık, son devletimizdeki bir asırlık serencamımızın özeti gibidir. Biz de Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının müjdecisi 2023'ü Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla karşılamak için aylar öncesinden hazırlıklara başladık. Bilhassa son dönemde ülkemizin önünde, içeride ve dışarıda çözülmemiş hiçbir mesele bırakmama azmimizin gerisinde, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapma gayesi vardır. Her Kabine Toplantımızın yazılı olmayan ilk gündem maddesi, her faaliyetimizin adı konulmamış amacı, gönül ve zihin dünyamızın yegane meşgale konusu budur. Son Kabine Toplantımızdan bugüne gerçekleştirdiğimiz her çalışma da bu hedefe yöneliktir."

Erdoğan, geçen yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından 28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, "Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen, milyonlarca vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz." diye konuştu.

"İhracatımızda geldiğimiz seviyeyi önemsiyor ama yeterli bulmuyoruz"

TÜBA ve TÜBİTAK Ödül Törenleri vesilesiyle bilim insanlarıyla bir araya geldiklerini anımsatan Erdoğan, gençlerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığın ortak çalışmasıyla başlattıkları "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin ilk etabını 29 Aralık'ta hedefinin üzerinde bir gerçekleşmeyle tamamladıklarını söyledi.

Halen devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirerek, bu projeyi sürdürme kararı aldıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yılın son cuma gününde Türkiye İlahiyatlar Derneğinin gençlik buluşmasında ülkemizin dört bir yanından kardeşlerimizle hasbihal etme imkanı bulduk. Yeni yılın ilk iş gününü anlamına uygun şekilde 2022 ihracat rakamlarını açıkladığımız bir törenle karşıladık. Tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 254,2 milyar dolarlık başarı için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Son 20 yılda 7 kat arttırdığımız ihracatımızda geldiğimiz seviyeyi önemsiyor ama yeterli bulmuyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme hedefimize daha sıkı sarılacak, daha çok çalışacak, daha büyük başarıların müjdesini milletimize vereceğiz."

"Devletimizin gücüne şahitlik ettik"

Sözleşmeliden kadroya geçenlerle yaptıkları buluşmada yeni yılın memur ve emekli maaş artışlarının ilk etabını açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, "Yüzde 25 olarak açıkladığımız bu artış içimize sinmediği için ilgili bakanlarımıza başka alanlardan fedakarlık yaparak, bu oranı artırma yönünde çalışmalarını süratle neticelendirme talimatı verdim" diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti Meclis Grubu Toplantısı'nda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a yükselttiklerinin müjdesini verdiklerini hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Aynı günün akşamında Anadolu Medya Ödülleri vesilesiyle medyamızın kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik. Cuma günü Ziraat Bankamızın tarım kesimine yönelik çalışmalarını değerlendirdiğimiz ve yeni kredi imkanlarının haberini paylaştığımız bir programda çiftçilerimizle buluştuk. Cumartesi günü Antalya'da Kumluca ve Manavgat'ı da içeren bir dizi programa katılarak hem Antalyalı kardeşlerimizle hasret giderdik hem de yangın ve sel afetleri sonrasında kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi tekrar ilettik. Antalya'daki toplu açılış, bunun yanında mitingimizde resmi rakam 90 bin kişinin katıldığı bir buluşmayı yaptık. Ardından Kumluca'da 13 bin kişinin katıldığı, cadde kenarlarını falan söylemiyorum, onlarla bir arada olduk. Ve daha sonra Manavgat'a geçtik, orada da 10 bini aşkın vatandaşımızla bir arada olduk. Kumluca'da selden zarar gören vatandaşlarımızın verdiğimiz desteklerle hızla tekrar toparlandıklarını görmekten memnun olduk. Manavgat'ta yangında zarar gören 900 civarında ev, bunların 450'sini teslim ettik. Anahtar teslim töreninde devletimizin gücüne ve kabiliyetine vatandaşlarımızla birlikte bir kez daha şahitlik ettik. Hem yanan konutların yerine yapılan yeni evlerle hem ağaçlandırma çalışmalarıyla ülkece ne kadar gurur duysak azdır."

Erdoğan, aynı günün akşamında Adnan Menderes'in yadigarı eski dokuma fabrikasının Kepez Belediyesince müzeye dönüştürülen yerinde yaklaşık 700 kadınla bir araya geldiklerini söyledi.

"Fırtına obüsleri düşmana korku, dosta güven neşretti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü Volkswagen Arena'da gençlerin coşkusuna ortak olduklarını, yaklaşık 10 bin gençle buluştuklarını anlattı.

Bu sabah Sakarya Arifiye'de yeni nesil Fırtına obüslerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim törenine katıldığını aktaran Erdoğan, "Fırtına obüsleri düşmana korku, dosta güven neşretti. Bu vesileyle Arifiye'de üretilen Altay tankını ve zırhlı personel taşıyıcılarını da inceleme imkanı bulduk" diye konuştu.

"Arifiye Fabrikası, bir dönem muhalefetin 'satıldı, kapatıldı' diye diline doladığı, binbir yalan ve iftirayı ardı ardına sıraladığı yerdir" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Satıldı, kapatıldı denilen fabrikanın, ülkemize ve ordumuza yaptığı hizmetleri görünce umarız bu yalanları söyleyenlerin yüzleri birazcık da olsa kızarmıştır. Yarın esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Çarşamba günü Uluslararası Ombudsmanlık, perşembe günü Bilim Teknoloji Kurulu toplantılarına katılıyoruz. Cuma günü İstanbul'da bu çok önemli, bütün muhalefeti oraya davet ediyorum, meşhur Rami Kışlamız var ya Rami Kışlamızı nasıl burada Millet Kütüphanemiz varsa, İstanbulumuzda da inşallah Rami Kışlamız İstanbul'un Millet Kütüphanesi olacak, İstanbul'un en büyük ve Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden ayağa kalkıyor. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı'ma ve bu çalışmayı yürüten tüm mimar, mühendis arkadaşlarımıza, yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum. Zira bu kışlanın içinde esnaflık yaptım, gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı'ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik ama sonunda bu oldu."

Erdoğan, cumartesi günü Muğla'da hasret gidereceklerini belirterek, "Ülkemizi 81 vilayetiyle geliştirme, büyütme, kalkındırma çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bir de müjde vermek istiyorum, heyecanlanmayın artık, bu AK Parti iktidarının sürekli milletimize olan müjdeleridir, otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek" dedi.

“200 milyar doları bulan yatırımla ülkemizin ulaştırma altyapısı sorununu çözdük”

Büyük bölümü kamu-özel ortaklığı modeliyle hayata geçen ulaştırma projelerinin daha plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira ve çamur atılarak engellenmeye çalışıldığını anlatan Erdoğan, bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hızla hayata geçirme imkanı bulduklarını söyledi.

Garanti seviyelerine ulaşma aşamasına kadar katkı verdikleri projelerin hemen hepsinin artık Hazine için önemli birer gelir kaynağına dönüştüğüne işaret eden Erdoğan, "Yatırıma, üretime, turizme, çevreye yaptıkları katkıyla birlikte hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur" diye konuştu.

Erdoğan, diğer projelerin her birinin de bölgelerine ve Türkiye'ye ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeye, insanların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün eğer Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyorsak, gerisindeki en önemli güç kaynaklarımızdan biri de 200 milyar doları bulan yatırımla ülkemizin ulaştırma altyapısı sorununu çözmüş olmamızdır. Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız. Milletten aldığımızı yine milletin emrine sunma ilkesiyle 2023'te otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararını sizlerle paylaşıyoruz. Hayırlı olsun."

“1,4 milyon vatandaşın istihdamına aracılık ettik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine ve grup toplantılarında bakanlıkların 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 programlarını özetle de olsa takdim ettiklerini hatırlatarak, "Ne kadar özetlersek özetleyelim, tek programda bitiremediğimiz bu değerlendirmeyi inşallah bugün tamamlıyoruz." dedi.

Geçen yıl devlet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yürütülen asgari ücret tespit çalışmalarında, yılbaşında 4 bin 253 lira, temmuzda 5 bin 500 lira rakamlarını belirlediklerini anımsatan Erdoğan, "Bu yıl 8 bin 507 lira olarak uygulayacağımız asgari ücretin, hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem istihdamı koruyacak bir seviyede sürmesini sağlamakta kararlıyız" diye konuştu.

Erdoğan, geçen günlerde daha önce gelir ve damga vergilerinden muaf tuttukları asgari ücret desteğini 400 liraya yükselterek, bu doğrultuda önemli bir adım daha attıklarını ifade etti, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin uzun süredir beklediği ek gösterge düzenlemesini hakkaniyete uygun şekilde hayata geçirecek düzenlemeyi de Meclise sunduklarını dile getirdi.

Madencilik sektöründeki iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmeye yönelik bir program kapsamında 10 bin madencinin sağlık gözetimini yaptıklarını, sahalara teknik rehberlik hizmeti verdiklerini aktaran Erdoğan, iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturan Türkiye İş Kurumu ile 17 bini kamuda olmak üzere 1,4 milyon vatandaşın istihdamına aracılık ettiklerini söyledi.

"Yeni ulusal istihdam stratejimizi hazırlıyoruz"

Erdoğan, mesleki deneyimi olmayan vatandaşları istihdama dahil etmek için düzenledikleri işbaşı eğitim programlarından 151 bin kişinin yararlandığını bildirdi.

İşsizlik sigortasından 760 bin vatandaşı 8,9 milyar lira kaynakla desteklediklerini, toplum yararına çalışma programlarıyla 111 bine yakın vatandaşın kamu hizmetlerinde değerlendirilmesini sağladıklarını aktaran Erdoğan, "Ülkemizin neredeyse tamamını kapsayan sosyal güvenlik şemsiyemizi daha da genişletecek projeleri hayata geçirmeyi sürdürdük" dedi.

Emeklilikten sigorta işlemlerine kadar tüm süreçlerde elektronik devlet hizmetlerinin etkin şekilde kullanılmasını temin ettiklerini dile getiren Erdoğan, kronik hastalık ilaç raporlarının süresini en son 30 Haziran 2023'e kadar uzatarak, bu durumdaki vatandaşlara ve yakınlarına kolaylık sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl çalışmada, ülkemizin değişen ihtiyaçlarına ve küresel gelişmelere uygun şekilde yeni ulusal istihdam stratejimizi hazırlıyoruz" bilgisini verdi.

Dezavantajlı grupların istihdamını sürdürülebilir kılacak yaklaşımlar geliştirdiklerine işaret eden Erdoğan, gençler başta olmak üzere iş gücünün niteliklerini, piyasanın ihtiyaçlarıyla bütünleştirecek programları yaygınlaştırdıklarını dile getirdi.

"Yükümlülüklerini titizlikle yerine getiren işverenleri beyaz bayrak sistemiyle örnek gösterecek bir çalışma yapıyoruz" diyen Erdoğan, aktif işgücü piyasası programlarını genişleterek, mesleki eğitimi ve işbaşı eğitimini desteklediklerini vurguladı.

“Ülke içinde 117 ve yurt dışında 3 vakıf eserin restorasyonu bitirdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek gösterge ve emeklilikte yaş düzenlemesi işlemlerini süratle tamamlayarak, çalışanları bir an önce haklarına kavuşturduklarını söyledi.

Elektronik devlet üzerinden yapılan işlemleri sadeleştirdiklerini ve artırdıklarını belirten Erdoğan, geçen yıl kültür ve turizmde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne en çok değer kaydettiren üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi.

Yurt dışındaki 1120 kültür varlığının Türkiye'ye iadesini temin ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Arkeolojik kazılarla müzelerimize 10 bin 500 eser daha kazandırdık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı hazırlıkları kapsamında Ankara'daki pek çok sembolik yapının restorasyonunu tamamladık. Ecdada Vefa, Sanatı İhya Projesi kapsamında İstanbul'da 52 türbenin restorasyonunu gerçekleştirdik. Ülke içinde 117 ve yurt dışında 3 vakıf eserin restorasyonu bitirdik. Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'daki müzelerimizi yeniledik. Kütüphanelerimizden 62'sini daha yenileyerek, hizmete açtık. Alışveriş merkezleri, garlar, cezaevleri gibi kalabalık mekanlarda kurduğumuz yeni kütüphaneleri hizmete sunduk. Halk kütüphanelerimizden 82'sini daha millet kıraathanesi formatına dönüştürdük. Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi ile 1 milyon evladımızı sinema ile tanıştırdık. Özel tiyatroları 42 milyon lira, sinema sektörünü 200 milyon lira, telif haklarıyla ilgili kültür sanat faaliyetlerini toplam 510 milyon lira kaynakla destekledik. Devlet Opera ve Balemiz, temsiller ve turnelerle 238 bin seyirciye ulaştı."

Erdoğan, tarihi alanlardaki çalışmaları dünyada bir rekor olan 700 noktada sürdürerek, düzenlemesi biten yerleri ziyarete açtıklarını bildirdi.

Büyük ilgi gören Kültür Yolu Festivallerini İstanbul-Beyoğlu, Ankara-Başkent, Çanakkale-Troya, Diyarbakır-Sur, Konya-Mistik olarak 5 şehirde 7 defa gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, toplamda 4 bin etkinliğin 33 milyon vatandaşla buluştuğu bu festivalleri Anadolu'ya yayarak sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektöründe, 51 milyonun üzerinde turist ve 46 milyar dolara yakın turizm geliriyle dünyada üçüncü sıraya çıkma hedefini yakaladık" diye konuştu.