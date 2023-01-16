2023'ün en yatırımcı KİT'i TPAO olacak

2023 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre 2023 yılında kamu kurumları tarafından yürütülecek 3 bin 546 ana proje olmak üzere 10 bin 915 projeye toplam 454,2 milyar lira ödenek tahsis edildi. Söz konusu ödeneğin 163 milyar 396 milyon 525 bin liralık kısmı KİT yatırımlarına ayrıldı.

TPAO, keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha geliştirme çalışmalarına yönelik Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi için ayrılan 55,4 milyar liralık ödeneğin de içinde bulunduğu 76,6 milyar liralık yatırım hedefiyle KİT’ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu. Kuruluş söz konusu ödeneğin 13,5 milyar liralık kısmı ile 19 ilde yeni projelerin sondaj çalışmalarını, 2,1 milyar lirası ile 16 ildeki kuyu tamamlama yatırımlarını gerçekleştirecek.

Ödenek tahsisinde TCDD Genel Müdürlüğü 28,3 milyar lira ile ikinci, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü de 17,1 milyar lira ile üçüncü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü 14,3 milyar lira ile dördüncü sırada yer aldı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 8,9 milyar lira, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 8 milyar lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 4,5 milyar lira, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise 2,4 milyar lira tutarında yatırım yapacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 774,9 milyon liralık, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü (TÜRASAŞ) 654 milyon liralık, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü 343,9 milyon liralık, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 331,4 milyon liralık, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) 248 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

KİT yatırımlarının yarısı madencilik faaliyetlerine ayrıldı



Öte yandan, 2023 yılındaki KİT yatırımlarının yüzde 47,6'sını madencilik yatırımları oluşturuyor. Bu yıl içinde madencilik için 77,8 milyar lira, ulaştırma ve haberleşme için 42 milyar lira tutarında KİT yatırımı öngörülürken enerji sektörüne 39,5 milyar liralık yatırım yapılacak.

Bunları yaklaşık 3 milyar lirayla imalat ve 906 milyon lirayla tarım sektörlerine yönelik yatırımlar takip edecek.

2023 yılında KİT yatırımlarının dağılımı şöyle:

Kuruluşlar

Tutar (bin lira)

BOTAŞ

14.250.000

Çay İşletmeleri

100.000

Devlet Malzeme Ofisi

69.850

DHMİ

4.537.000

Et ve Süt Kurumu

100.000

ETİ Maden İşletmeleri

2.410.000

EÜAŞ

8.031.000

Kıyı Emniyeti

331.426

Türkiye Şeker Fabrikaları

343.964

Türkiye Taşkömürü Kurumu

190.000

TİGEM

774.850

TCDD

28.259.335

TCDD Taşımacılık AŞ

8.941.000

TEDAŞ

248.000

TEİAŞ

17.113.000

TEMSAN

30.000

Türkiye Kömür İşletmeleri

235.870

Toprak Mahsulleri Ofisi

218.530

TPAO

76.558.700

TÜRASAŞ

654.000

TOPLAM

163.396.525