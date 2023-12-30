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2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesi belli oldu

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda, 2024 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) tarifeleri yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MTV, 2024 yılında yüzde 58,46 oranında arttı.

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Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda, 2024 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) tarifeleri yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MTV, 2024 yılında yüzde 58,46 oranında arttı.