2024 yılı asgari ücreti ne olacak? 'En az yüzde 40 artabilir' iddiası

2024 yılı asgari ücretinin belirleneceği toplantıs serisi 11 Aralık'ta başlayacak. Yeni yılın asgari ücreti için sendikalar veya hükümetten şimdiye kadar bir rakam gelmedi.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre yeni yılda asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor.

Temmuz ayında yüzde 34 zamla net 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücrette memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 artışla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek.

Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor. Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 962 lira olacak.