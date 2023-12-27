2024 yılı sanayiciler için kolay olmayacak
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, yükselen faizlerin sanayicilere olumsuz yansıdığının belirterek, "Ayrıca AB’deki talep daralmasının da etkisiyle 2024 sanayiciler için zor bir yıl olacak" dedi.
Özlem SARSIN-İZMİR
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) yılın son meclis toplantısında sanayicilerle bir araya gelen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2023 yılının ekonomik ve toplumsal olayları değerlendirerek 2024 yılı beklentilerini dile getirdi. Yorgancılar, 2024 yılının kolay bir yıl olmayacağını ifade etti.
Özellikle faizlerin yükselmesinin sanayicilere olan olumsuz yansımalarından bahseden Yorgancılar, “Merkez Bankası faizlerinin yüzde 42,5 olduğu bir ortamda bankaların rakamları 55-60’lara çıktı, mevduat faizleri 47 civarında. Bu rakamlarla yatırım yapılması son derece zor ama enflasyonun düşürülmesi politikası çerçevesinde parayı sıkmak amacı ile alınmış olan bir karar olduğundan dolayı 2024 yılı bu şekilde geçecek. O nedenle de, 2024 yılında kararlılıkla enflasyonla topyekün mücadele yılı olmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Tabi 2024 yılında başka bir sıkıntı daha var, Avrupa Birliği’ndeki PMI endeksine bakarsanız oradaki talebin de aşağı doğru gittiğini görürsünüz. Özellikle bazı sektörlerde bu daha fazla ön plana çıktı” dedi.
2024 yılı asgari ücreti 16 bin lira olarak beklediğini söyleyen Ender Yorgancılar, asgari ücretin belirlenmesi kadar asgari ücret destek priminin de önemli olduğunu vurguladı. Yorgancılar, “Bildiğiniz gibi 2023 yılında ocak ve temmuz aylarında olmak üzere asgari ücret iki kez artırılmıştı. Yıllık kümülatif artış yüzde 107 olmuştu. Asgari ücret desteği de ocak-haziranda sigortalı başına 400 TL, temmuz-aralıkta 500 TL olarak belirlenmişti. Bunun hükümete yıllık maliyeti 9 ayın sonunda 25 milyar lira oldu. 2016 yılındaki asgari ücret desteği yüzde 6 oranında idi. Şu anda bu rakam yüzde 3 seviyelerinde. Bize eskiden destek daha yüksekti. Şimdi yapılan destek asgari ücret artmasına rağmen düşük kaldı. Yeni asgari ücret açıklandığında bize bu desteği 500 TL’den 600’e mi 700’e mi çıkaracaklar? Eğer destek yüzde 6 olursa 800 TL destek verilmesi lazım. Ama yapılan her artış devlet bütçesine ilave yük getiriyor. Bu açıdan açıklanacak asgari ücretle birlikte dikkat edeceğimiz konu, devletin yapacağı asgari ücret destek primidir. Tahminimce 16 bin lira civarında bir rakam açıklanacak. Böylesi bir enflasyon ortamında ne yazık ki rakamlar şişerken, maliyetler artarken, hiçbir rakam yeterli gelmemektedir” diye konuştu.
“AFAD ekipmanlarında yerlileşme desteği”
AFAD Başkanı Oktay Memiş ile yapılan bir görüşmede kullanılan ekipmanların ithal ürünlerden oluştuğunun dile getirildiğini ve bu konuda yerli ürünlere destek çalışmalarının olduğunu da belirten Yorgancılar, “AFAD’ın yıllık 6,5 milyar liralık ekipman alımı var. Kompresör, spiral/ahşap kesme cihazı, soner ve ölçüm cihazları başta olmak üzere 37 adet üründe yerli üretici aranıyor. 18 adet GTİP numarası var. AFAD’ın bütün malzemelerinin içinde olduğu bir tır var. Bu tırı İzmir’e getirmeyi ve Atatürk OSB içinde konuşlandırarak sanayicilerin ziyaretine açmayı planlıyoruz. Sanayicilerimizin bu GTİP numaralarından hangi ürünleri yapabileceklerini görmelerini istiyoruz. Böylelikle ithal ürünlerin yerlileştirme imkanı ortaya çıkacak” dedi.