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2024 yılı sanayiciler için kolay olmayacak

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, yükselen faizlerin sanayicilere olumsuz yansıdığının belirterek, "Ayrıca AB’deki talep daralmasının da etkisiyle 2024 sanayiciler için zor bir yıl olacak" dedi.

Haber Merkezi
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Özlem SARSIN-İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Oda­sı’nın (EBSO) yılın son meclis toplantısında sa­nayicilerle bir araya gelen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2023 yılının eko­nomik ve toplumsal olayları de­ğerlendirerek 2024 yılı beklen­tilerini dile getirdi. Yorgancılar, 2024 yılının kolay bir yıl olma­yacağını ifade etti.

Özellikle faizlerin yükselme­sinin sanayicilere olan olumsuz yansımalarından bahseden Yor­gancılar, “Merkez Bankası fa­izlerinin yüzde 42,5 olduğu bir ortamda bankaların rakamları 55-60’lara çıktı, mevduat faiz­leri 47 civarında. Bu rakamlar­la yatırım yapılması son derece zor ama enflasyonun düşürül­mesi politikası çerçevesinde parayı sıkmak amacı ile alınmış olan bir karar olduğundan dola­yı 2024 yılı bu şekilde geçecek. O nedenle de, 2024 yılında ka­rarlılıkla enflasyonla topyekün mücadele yılı olmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Tabi 2024 yılın­da başka bir sıkıntı daha var, Av­rupa Birliği’ndeki PMI endeksi­ne bakarsanız oradaki talebin de aşağı doğru gittiğini görürsünüz. Özellikle bazı sektörlerde bu da­ha fazla ön plana çıktı” dedi.

2024 yılı asgari ücreti 16 bin lira olarak beklediğini söyleyen Ender Yorgancılar, asgari üc­retin belirlenmesi kadar asgari ücret destek priminin de önem­li olduğunu vurguladı. Yorgan­cılar, “Bildiğiniz gibi 2023 yı­lında ocak ve temmuz ayların­da olmak üzere asgari ücret iki kez artırılmıştı. Yıllık kümüla­tif artış yüzde 107 olmuştu. As­gari ücret desteği de ocak-hazi­randa sigortalı başına 400 TL, temmuz-aralıkta 500 TL olarak belirlenmişti. Bunun hüküme­te yıllık maliyeti 9 ayın sonunda 25 milyar lira oldu. 2016 yılında­ki asgari ücret desteği yüzde 6 oranında idi. Şu anda bu rakam yüzde 3 seviyelerinde. Bize eski­den destek daha yüksekti. Şim­di yapılan destek asgari ücret artmasına rağmen düşük kaldı. Yeni asgari ücret açıklandığın­da bize bu desteği 500 TL’den 600’e mi 700’e mi çıkaracaklar? Eğer destek yüzde 6 olursa 800 TL destek verilmesi lazım. Ama yapılan her artış devlet bütçe­sine ilave yük getiriyor. Bu açı­dan açıklanacak asgari ücretle birlikte dikkat edeceğimiz konu, devletin yapacağı asgari ücret destek primidir. Tahminimce 16 bin lira civarında bir rakam açıklanacak. Böylesi bir enflas­yon ortamında ne yazık ki ra­kamlar şişerken, maliyetler ar­tarken, hiçbir rakam yeterli gel­memektedir” diye konuştu.

“AFAD ekipmanlarında yerlileşme desteği”

AFAD Başkanı Oktay Me­miş ile yapılan bir görüşmede kullanılan ekipmanların ithal ürünlerden oluştuğunun dile getirildiğini ve bu konuda yerli ürünlere destek çalışmalarının olduğunu da belirten Yorgancı­lar, “AFAD’ın yıllık 6,5 milyar li­ralık ekipman alımı var. Kom­presör, spiral/ahşap kesme ci­hazı, soner ve ölçüm cihazları başta olmak üzere 37 adet ürün­de yerli üretici aranıyor. 18 adet GTİP numarası var. AFAD’ın bütün malzemelerinin içinde olduğu bir tır var. Bu tırı İzmir’e getirmeyi ve Atatürk OSB için­de konuşlandırarak sanayicile­rin ziyaretine açmayı planlıyo­ruz. Sanayicilerimizin bu GTİP numaralarından hangi ürünleri yapabileceklerini görmelerini istiyoruz. Böylelikle ithal ürün­lerin yerlileştirme imkanı orta­ya çıkacak” dedi.