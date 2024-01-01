2024 yılının vergi ve harçları açıklandı

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı. Tebliğle, 2024’te uygulanacak gelir vergisi tarifesinin, ilk dilimi 70 bin liradan 110 bin, ikinci dilimi 150 bin liradan 230 bin, üçüncü dilimi 370 bin liradan 580 bin, dördüncü dilim ise 1 milyon 900 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Ücret geliri elde edenlerde ise 550 bin lira olan üçüncü dilim 870 bin lira olarak uygulanacak.

İlk gelir dilimi 110 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre, ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek. Asgari ücrete yüzde 49,1 oranında yapılan artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler, 2024’te 37 bin 126,92 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek. Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenmiş çok sayıda mükellefin faydalandığı istisna ve indirim tutarları da yeniden değerleme oranında artırıldı.

Kira gelirlerindeki 21 bin lira olan istisna tutarı 33 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 55 bin lira istisna tutarı 87 bin liraya, arızi kazançlardaki 129 bin lira istisna tutarı 200 bin liraya, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 13 bin liraya çıktı. Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlar da arttı.

MTV %58,46 arttı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 58,46 arttırıldı. 2023'te bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Pasaport ve ehliyet harçları da arttı. Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 2 bin 396,60 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558,30 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira olacak. 2024'te A sınıfı ehliyet harcı 1308,40 lira olarak belirlenirken, B sınıfı ehliyet harçlarında 3 bin 945,40 lira oldu.