2025 asgari ücret zammı ne olacak? TOBB yöneticisi: Yüzde 25'ten fazlası işsizliği artırır

Yıl boyunca uygulanan 17 bin 2 liralık asgari ücret enflasyon nedeniyle 20 bin liralık açlık sınırının altında kalırken, 2025 yılında uygulanabilecek asgari ücret zammı şimdiden konuşulmaya başlandı.

TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, Bloomberg HT yayınına katılarak asgari ücret tartışmalarına değimdi.

"Çalışanlarımızın aslında yüzde 25 gibi bir artışla açlık sınırının bile üzerine çıkması mümkün değil" diyen Fayat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulan vergi muafiyeti çalışmasının işçilerin eline geçirecek parayı artırabileceğini vurguladı.

Fayat şöyle devam etti: "Aksi takdirde dövizdeki bu baskı eğer devam edecekse imalat sektörlerinin, ihracat sektörlerinin pazarlarda bu şekilde daraldığı görülmüşken, yılbaşında yüzde 25-26’nın üzerinde bir zam sektörlerde istihdam çıkışını çok daha fazla hızlandırabilir. Dolayısıyla 'asgari ücrette yüzde 30'un üzerinde bir artışın, yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor durumda bırakacağı' görüşüne katılıyorum."

TOBB yöneticisi, brüt ücretten net kısmının çalışana daha çok verileceği şekilde bir formül bulunarak artış sağlanması gerektiğini belirterek "Aksi takdirde 25-26’nın üzerinde bir artış maalesef çok daha büyük bir istihdam çıkışına sebep olacak" dedi.