2025 yılı devlet taşınmazları kaynaklı gelir tahmini: 18,4 milyar lira

Devlet, gelecek yıl aralarında lojman, sosyal tesis ve arazilerin de bulunduğu taşınmazlardan yaklaşık 18,4 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, devlet, gelecek yıl taşınmazlardan, satış ve kiralama olmak üzere iki farklı kalemde gelir elde etmeyi öngörüyor. Bu kapsamda, 7 milyar 93 milyon 67 bin lirası taşınmaz kiraları, 11 milyar 261 milyon 193 bin lirası taşınmaz satışlarından olmak üzere 18 milyar 354 milyon 260 bin lira gelir sağlanması bekleniyor.

Taşınmaz gelirlerinde en büyük pay öngörüsü: Arazi satışı

Gelecek yıl taşınmaz satışları kapsamında en fazla gelir 6 milyar 19 milyon 545 bin lirayla arazi satışlarından elde edilecek. Aralarında 2B taşınmazları ile Hazine'ye ait tarım arazilerinin satış gelirlerinin de yer aldığı "Diğer taşınmaz satış gelirleri" kapsamında 4 milyar 631 milyon 526 bin liralık gelir hedefleniyor. Taşınmaz satış gelirleri kapsamında, lojman satışlarından 411 milyon 155 bin lira, arsa satışlarından ise 198 milyon 967 bin liralık gelir öngörülüyor.

Kira geliri birincilik adayı: Lojmanlar

Gelecek yıl beklenen 7 milyar 93 milyon 67 bin liralık taşınmaz kira gelirlerinin 2 milyar 193 milyon 190 bin lirasının lojman kiralarından sağlanması hedefleniyor.

Taşınmaz kira gelirleri kapsamında diğer önemli gelir kalemi de ecrimisil gelirleri olacak. Ecrimisil gelirlerinden 3 milyar 371 milyon 235 bin lira kaynak bekleniyor. Sosyal tesis kira gelirlerinden 3 milyon 573 bin lira, diğer taşınmaz kira gelirlerinden de 1 milyar 525 milyon 69 bin liralık gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.