2026 asgari ücreti için kritik süreç başlıyor: Ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücreti için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ​​​​​​"Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz" demişti ancak henüz komisyonun ne zaman toplanacağı netleşmedi.

Ayrıca dün akşam, Bakan Işıkhan asgari ücret tespit komisyonunun belirlenmesi için TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşme gerçekleştirdi. Işıkhan, asgari ücret komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair öneriyi Atalay’a sundu.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bugün saat 10.00’da toplanarak bu öneriyi değerlendirecek.

TÜRK-İŞ, komisyonun yapısında değişiklik olmadığı sürece toplantılara katılmayacağını açıklamıştı.

TÜRK-İŞ'in öneriyi kabul etmemesi ve asgari ücret görüşmelerine katılmaması durumunda toplantı masasında sadece işveren ve hükümeti temsil eden 10 üye olacak.

DİSK asgari ücret taleplerini açıkladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi, asgari ücrete ilişkin taleplerini açıkladı.

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu dün düzenlenen basın toplantsısında asgari ücret taleplerine ilişkin şunları söyledi:

- Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda en az iki kez güncellenmelidir.

- Emek gelirleri üzerine çok büyük baskı getirecek olan “hedeflenen enflasyon kadar ücret artışı” dayatması asla kabul edilemez.

- Asgari ücret, Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın belirli bir oranından (örneğin yüzde 60’ından) düşük belirlenmemelidir.

- Asgari ücret belirlenirken bir hanede iki kişinin çalıştığı varsayımından hareketle, haneye en azından yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir.

Asgari ücret 2026'da kaç TL olur?

2026 yılı asgari ücretine ilişkin tahmin ve beklentiler de belli oldu

Geçen yıl asgari ücrete ilişkin zam tahmini tutan ABD'li banka JPMorgan 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 20 artırılacağını tahmin ettiğini açıkladı. JPMorgan gibi HSBC de asgari ücrete yüzde 20 zam beklediğini duyurdu.

Diğer bir yandan yeniden değerleme oranının (YDO) yüzde 25,49 olarak resmileşmesi asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması yönündeki beklentileri de güçlendirdi.

Asgari ücret hesaplamalarında Merkez Bankası'nın yüzde 31-33 aralığındaki yıl sonu enflasyon hedefi de öne çıkıyor. TCMB'nin hedefine göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177 TL ve yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398 TL olarak hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyona göre ise net asgari ücretin 25 bin 640 TL olması bekleniyor.

Diğer bir yandan Ekonomist İris Cibre ise asgari ücretle ilgili daha çarpıcı bir değerlendirme yapmıştı. Cibre, açlık sınırının her ay yüzde 1 arttığı varsayıldığında ve asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda bile, asgari ücretlilerin 2026 yılına açlık sınırının altında kalarak başlayacağını söylemişti.

Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler uygulandığında net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.



İşte olası zam oranlarıyla yeni asgari ücret tahminleri:

- Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret: 26 bin 524 lira

- Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret: 27 bin 630 lira

- Yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret: 28 bin 735 lira

- Yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret: 29 bin 840 lira

- Yüzde 40 zam yapılırsa asgari ücret: 30 bin 945 lira