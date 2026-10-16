2027 yılı enflasyon ve büyüme hedefleri belli oldu

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2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni"nde yaptığı sunumda, Türkiye ekonomisinin gelecek döneme ilişkin büyüme, enflasyon ve istihdam hedeflerini paylaştı.

Açıklanan hedeflere göre, 2027 yılında ekonomik büyümenin hız kazanması, enflasyonun düşüşünü sürdürmesi ve işsizlik oranının gerilemesi bekleniyor.

2027 yılı enflasyon hedefi yüzde 21

Bütçe sunumunda enflasyonla mücadeleye ilişkin beklentilere de yer verildi. Buna göre, 2026 yılı sonunda yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülen enflasyonun, 2027 yılı sonunda yüzde 21'e gerilemesi hedefleniyor.

Söz konusu tahmin, yıllık enflasyon oranında 2026 yıl sonu beklentisine kıyasla 7,4 puanlık düşüşe işaret ediyor.

Ekonomide büyüme hızlanacak

Türkiye ekonomisinin büyüme görünümüne ilişkin tahminler de açıklandı. 2025 yılında yüzde 3,7 büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2026 yılını yüzde 3,3 büyümeyle tamamlaması bekleniyor.

2027 yılında ise ekonomik büyümenin yüzde 4,2'ye yükselmesi hedefleniyor. Orta vadeli beklentiler kapsamında büyüme oranının 2029 yılında yüzde 5'e ulaşması öngörülüyor.

İstihdamda 657 bin kişilik artış beklentisi

Bütçe sunumunda işgücü piyasasına yönelik hedefler de paylaşıldı. Buna göre, 2027 yılında Türkiye genelinde istihdamın 657 bin kişi artması bekleniyor. Aynı dönemde işsizlik oranının yüzde 8'e gerilemesi, işgücüne katılım oranının ise yüzde 53,4'e yükselmesi tahmin ediliyor.