2028 ihracat hedefi 400 milyar dolar

Belma A.ÖZGEN

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, sürdürülebilir ticaret dengesi için sürdürülebilir ihracat artışı sağlamayı planladıklarını söyledi. Volkan Ağar, 2028’de Türkiye’nin küresel mal ihracatındaki payını yüzde 1,2'ye, hizmet ihracatındaki payını yüzde 1,5'e yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Hizmet ihracatında da hedef çıtası yükselirken Volkan Ağar, geçen yıl 59 milyar dolar olan ihracatın bu yıl 120 milyar dolar olarak hedeflendiğini söylerken, dünya hizmet ticaretindeki payın yüzde 1,20’den yüzde 1,50’ye çıkarılmasını planladıklarını kaydetti. Ağar, deprem felaketinin etkilerini ve seçim sürecini de yaşayan Türkiye’nin tüm ekonomik sınamalara rağmen istikrar ve kalkınma dönemine girdiğini kaydetti.

Türkiye’nin herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadığının altını çizen Volkan Ağar; “Türkiye 2023 yılının birinci çeyreğinde kaydettiği yüzde 4'lük büyüme oranıyla OECD üyeleri arasında en iyi performansı gösteren ülkeler arasına girdi. Böylece üretim ve mali alt yapımızın ne denli güçlü olduğunu da bir kez daha kanıtlamış olduk” diye konuştu.

İşsizlik oranının mayıs ayında yüzde 9,5 ile tekrar tek hanelere gerilemesinin, imalat PMI endeksinin üst üste 6 ay boyunca eşik değerin üzerinde gerçekleşmesinin, imalat sanayisinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranının haziran ayında 2023 yılının en yüksek değerine yükselmesinin bu dönemde gerçekleşen olumlu gelişmelerden olduğunu söyleyen Volkan Ağar, ekonomik etkilerinin 100 milyar doları aşmasının beklendiği deprem felaketinin merkezi bütçe üzerindeki etkilerinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak politika çerçevelerini üretim, yatırım, istihdam ve ihracat ekseninde belirlediklerini söyleyen Volkan Ağar, son 20 yılda mal ihracatını 7 katına çıkardıklarını, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payı binde 5 düzeyinden yüzde 1,02'ye yükselttiklerine dikkat çekerek, 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla bu oranın yüzde 1,04'e yükseldiğini ifade etti.

İhracatçıların finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz

Yeni dönemle ihracatçıların finansman ihtiyaçlarının karşılanması için Türk Eximbank'ın sermayesinin artırılarak 20,6 milyar liraya çıkarıldığını hatırlatan Volkan Ağar, “2028'de mal ihracatımızı 400 milyar dolara, hizmet ihracatımızı ise 200 milyar dolara ulaştırırken küresel mal ihracatındaki payımızı yüzde 1,2'ye, hizmet ihracatındaki payımızı da yüzde 1,5'e yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi. Ağar, ihracatta orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye, e-ihracatın payını ise yüzde 10'a, uzak ülkeler stratejisi kapsamındaki ülkelere ihracatı 80 milyar dolara, İslam ülkeleri ihracatı geliştirme stratejisi kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine yapılan ihracat payını ise yüzde 30'lara çıkaracaklarını kaydetti.