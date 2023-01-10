20,5 milyon güvensiz ürünün ithali engellendi

Oyuncaktan tıbbi cihazlara, cep telefonundan inşaat demirine, ayakkabı ve tekstil ürünlerinden elektrikli aletlere kadar her sektörden ürün bu kapsamda yer aldı.

İhraç ürünleri de denetleniyor

Denetimlerin risk esaslı olması nedeniyle ürünlerinde belli standartları sağlamış, bu yönde iyi performans geçmişi olan firmalar yerine, riskli firmaların ve ürünlerin denetimlerine odaklanıldı. Bu kapsamda, 2,5 milyon ürünün, analiz sonucu "risksiz" bulunmasıyla ithaline izin verildi. Aynı dönemde, 19 bin başvuru kapsamındaki 12,5 milyon dolarlık tarım ürününün ithalatına, yapılan ticari kalite denetimlerinden geçemediği için izin verilmedi. "Türk malı" imajının yurt dışında korunması için ihracatta bazı tarım ürünleri deticari kalite denetimine tabi tutuluyor. Bu kapsamda 2022 yılında 564 bin ton ihraç tarım ürünü denetlendi. İlgili standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle ve ülke imajını korumak amacıyla 92,4 milyon dolar değerinde 116 bin ton tarım ürününün ihracına vize çıkmadı.