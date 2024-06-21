21 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin ve motorine zam geliyor... Ertelenmişti, yeni tarih verildi

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Bölgede süren çatışmaların arzı sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Benzin ve motorin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere beklenen zam ertelendi. 21 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,64 TL, Motorin grubunda ise 1,63 TL artış yapılacağı öngörülmüştü.

Benzin ve motorine ne zaman zam gelecek?

Beklenen benzin ve motorin zammı için yeni tarih verildi. Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Zammın gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,26 TL

Motorin litre fiyatı: 40,65 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,14 TL

Motorin litre fiyatı: 40,56 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,24 TL

Motorin litre fiyatı: 41,63 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 41,52 TL

Motorin litre fiyatı: 42,00 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 41,99 TL

Motorin litre fiyatı: 42,48 TL