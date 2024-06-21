21 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin ve motorine zam geliyor... Ertelenmişti, yeni tarih verildi
Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma benzin ve motorine zam ya da indirim olarak yansıyor. Motorin ve benzine yapılması beklenen zammın ertelenmesinin ardından yeni tarih verildi. Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Peki, benzin ve motorin zammı ne zaman? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL?
Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Bölgede süren çatışmaların arzı sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Benzin ve motorin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere beklenen zam ertelendi. 21 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,64 TL, Motorin grubunda ise 1,63 TL artış yapılacağı öngörülmüştü.
Benzin ve motorine ne zaman zam gelecek?
Beklenen benzin ve motorin zammı için yeni tarih verildi. Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Zammın gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 40,26 TL
Motorin litre fiyatı: 40,65 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 40,14 TL
Motorin litre fiyatı: 40,56 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 41,24 TL
Motorin litre fiyatı: 41,63 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 41,52 TL
Motorin litre fiyatı: 42,00 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 41,99 TL
Motorin litre fiyatı: 42,48 TL