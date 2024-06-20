Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi (20 Haziran 2024): Benzin ve motorine zam ertelendi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıta zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor. Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede süren çatışmaların arzı sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Son günlerde akaryakıta zam haberleri gündeme geldi. Benzin ve motorine bu gece yarısı beklenen zamda son dakika gelişmesi yaşandı.

Benzin ve motorine zam var mı?

Alınan bilgiye göre bugün yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi. 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,26 TL

Motorin litre fiyatı: 40,65 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,14 TL

Motorin litre fiyatı: 40,56 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,24 TL

Motorin litre fiyatı: 41,63 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 41,52 TL

Motorin litre fiyatı: 42,00 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 41,99 TL

Motorin litre fiyatı: 42,48 TL