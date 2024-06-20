Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi (20 Haziran 2024): Benzin ve motorine zam ertelendi
Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Bölgede süren çatışmaların endişe yaratmasıyla birlikte petrol fiyatları yükseldi. Son günlerde ise akaryakıta zam haberleri gündemde yer alırken benzin ve motorin zammında son dakika gelişmesi yaşandı. Benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş yapılması beklenen zamlar ertelendi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıta zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor. Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede süren çatışmaların arzı sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Son günlerde akaryakıta zam haberleri gündeme geldi. Benzin ve motorine bu gece yarısı beklenen zamda son dakika gelişmesi yaşandı.
Benzin ve motorine zam var mı?
Alınan bilgiye göre bugün yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi. 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 40,26 TL
Motorin litre fiyatı: 40,65 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 40,14 TL
Motorin litre fiyatı: 40,56 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 41,24 TL
Motorin litre fiyatı: 41,63 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 41,52 TL
Motorin litre fiyatı: 42,00 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 41,99 TL
Motorin litre fiyatı: 42,48 TL