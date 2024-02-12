“21 yılda 60 milyar liralık destek verdik

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Müstakil Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen, ‘Türkiye Yüzyılında Üretim Zirvesi’nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Son 21 yılda yaklaşık 60 milyar liralık tarım, orman ve su alanında Mersin’e destek verildiğini söyledi.

Mersin’in bitkisel ve hayvansal üretimde önemli bir merkez olduğunu belirten Bakan Yumaklı, “Bitkisel üretimde verilen destek ve yatırımlarla son 21 yılda bitkisel üretim miktarının yüzde 85, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 39, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 75 oranında arttığını ve özellikle su ürünleri üretiminin de 45 kat yükseldiğini söyleyebiliriz.

Bu sürede Mersin’in tarımsal hâsıla değeri de 19 kat artmış durumda” dedi. Mersin’de turunçgil sektörünün sorunlarını doğru anlamaya ve gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek sorunlar için şimdiden çalışmaya başladıklarına vurgu yapan Bakan Yumaklı, “Bu konuda özellikle turunçgil konseyi ve STK’lar ile birtakım değerlendirmeler yapıldı.

Mersin’de yapılması planlanan Turunçgil Çalıştayı toplantısı gündemimizde. Çalıştayda, üretim planlamasının turunçgil sektörüne nasıl etki edeceğini de orada konuşmuş olacağız” dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı zirvede yaptığı konuşmada, yerli ve milli bir vizyona sahip olan MÜSİAD üyelerinin yaklaşık yüzde 10’unun gıda ve tarım ile uğraştığını söyleyerek, tarım konusunda hem teknolojinin en iyi şekilde kullanılması hem de katma değerli ürüne yönelik ihtiyaç olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini söyledi.

“Ülkemizin ve dünyamızın geleceğini tarımda görüyoruz ve tarımın gücü geleceğimizin teminatıdır” diye konuşan Asmalı, Türkiye’nin tarımsal büyüklükte, gayrisafi milli hasılada 9.’ncu sırada yer aldığını söyledi. Asmalı ayrıca, Türkiye’nin potansiyelini iyi görerek, tarımda akılcı stratejiler üretilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Tarımda endüstri 4.0’a geçildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise, tarımın tarihsel süreç içerisinde geleneksel uygulamalardan, modern uygulamalara geçiş yaptığını vurguladı. Pehlivan, “Tarımda da endüstri 4.0’dan bahsediyoruz. Sensörlü cihazlardan sensörlü makinelerden bahsediyoruz. Ve bu yolla toprağın emarını çekerek verimin artırılmasına yönelik çalışmalardan bahsediyoruz. Mersin’de odalara kooperatiflere ve birliklere bağlı yaklaşık 132 bin çiftçimiz, ÇKS’de kayıtlı olan 42 bin çiftçimiz var. Ağırlığı narenciye olmakla birlikte toplam 6 milyonluk bir üretim hacmimiz var. İhracatta bu yıl 7.’nci sıraya yükseldik ve ihracat rakamlarımızın da büyük bir kısmını tarımsal ürünler oluşturuyor” diye konuştu.

“Yeni stratejiler geliştirmek istiyoruz”

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan ise zirvede yaptığı konuşmada, Türkiye’nin özellikle son yıllarda hem miktar hem de değer olarak bakliyat ihracatında artışlar gösterdiği bilgisini vererek, “İhracatçılar olarak fabrika ve lisanslı depo yatırımlarımız devam ederken, değişen gıda lojistiği konusunda da yeni stratejiler geliştirmek istiyoruz. Özellikle Amerika ve Çin arasında devam eden “Yeni İpek Yolları” ve “Baharat Yolları” yarışında oyunun dışında kalmamak, Türkiye’nin lojistik üst olarak kullanılması ve doğu-batı, kuzey-güney kavşak yolu özelliğini de öne çıkartarak üretim ve lojistik üstünlüğümüzü korumaya devam etmek istiyoruz” dedi.

“2 milyar 103 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi”

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş de zirvede yaptığı konuşmada, AHBİB olarak 2023 yılında 2 milyar 103 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Memiş, “Geride bıraktığımız yılda bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde, en fazla ihracatı bakliyat ve hububat ürün gruplarında gerçekleştirdik. Bakliyat ürün grubunda 34,8 milyon dolarlık ihracatıyla kırmızı mercimek, toplam ihracatın yüzde 19’unu oluşturarak ilgili dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün olmuştur” açıklamalarında bulundu.