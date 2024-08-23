22 Ağustos elektrik üretim hacmi: 1,14 milyon megavatsaat

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 8 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 186 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye, dün 14 bin 319 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 984 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.