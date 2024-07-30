'22 milyar sterlin fark' tartışmaları sonrası Reeves'den vergi artışı iması

Reeves, kamu maliyesinde tespit ettikleri 22 milyar sterlinlik fark konusunda selefi Jeremy Hunt'ı 'bilerek ve kasıtlı şekilde' yalan söylemekle suçladı ve İngiliz medyasına "Hunt, Avam Kamarası'ndan ve ülkeden kamu maliyesinin gerçek durumunu gizledi. Bunu bilerek ve kasıtlı şekilde yaptı. Seçim kampanyası sırasında da kamu maliyesinin durumu hakkında yalan söylediler" açıklamasını yaptı.

Hunt ise söz konusu iddiaları reddetti ve bu değerlendirmelere itiraz eden mektubunda Reeves'in Avam Kamarası'na sunduğu belgenin yanlış olduğunu öne sürdü.

Yeni bütçe açıklaması 30 Ekim'de yapılacak

Önceki hükümetin harcadığı para ile bütçeledikleri miktar arasında 22 milyar sterlinlik bir fark tespit ettiklerini ve bu açığı kapatmak için 10 milyon varlıklı emeklinin kışlık yakıt ödemeleri ve ülkedeki bazı sosyal bakım ödemelerinin de kaldırıldığını belirten Reeves, vergi artışına gidebileceklerini ima ederek, "Ekonomik istikrarı ve mali istikrarı yeniden tesis etmek için acil kararlar almak durumundayım. Vergileri artırmak istemiyoruz ancak zor kararlar almak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

İngiliz Bütçe Sorumluluğu Ofisi Direktörü Richard Hughes ise harcamalar üzerindeki yukarı yönlü baskılardan ancak geçen hafta haberdar olduğunu dile getirdi. Ülkede yeni bütçe 30 Ekim'de açıklanacak.