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233 kişilik kadroya 3 bin 789 başvuru

Adıyaman'da İŞKUR tarafından yürütülen TYÇP kapsamında açılan 233 kişilik geçici işçi kadrosu için 3 bin 789 başvuru alındı.

233 kişilik kadroya 3 bin 789 başvuru
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Adıyaman'da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında açılan 233 kişilik geçici işçi kadrosu için 3 bin 789 başvuru alındı.

İŞKUR tarafından yürütülen TYÇP kapsamında 139 okul ve kamu kurumunda temizlik işlerinde görevlendirilecek 233 geçici işçiyi belirlemek amacıyla, Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi. 

Toplam 3 bin 789 kişinin başvurduğu iş için çekilen kurada ismi çıkanlar, büyük sevinç yaşadı.

Kurada ismi çıkanların görev süresi, 30 Haziran 2018'de sona erecek.

Kaynak: AA

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