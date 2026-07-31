234 yıllık kitap devi küçülüyor: 150 mağazası kapanacak

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İngiltere'de 1792 yılında Henry Walton Smith ve eşi Anna tarafından kurulan WH Smith, uzun yıllardır kitap, gazete ve kırtasiye ürünleri satışıyla faaliyet gösteriyor. Şirket, havalimanları ve tren istasyonlarındaki mağazalarını korurken, şehir merkezlerindeki mağazalarını 2025 yılında İngiliz özel sermaye şirketi Modella Capital'a devretmişti.

Satışın ardından şehir merkezindeki mağazalar TG Jones adıyla yeniden markalandırılırken, şirketin yeniden yapılandırma planı kapsamında önemli bir küçülme kararı alındı.

150 mağaza kapanacak

Londra'da bir mahkemenin Temmuz 2026 başında onay verdiği yeniden yapılandırma planına göre, Birleşik Krallık genelinde faaliyet gösteren 480 TG Jones mağazasından 150'si yıl sonuna kadar kapatılacak.

İlk kapanışlar Bath, Swindon, Uckfield, Redcar ve Market Harborough kentlerinde başladı. Kapanacak mağazalarda "Her şey satılık" afişleriyle tasfiye kampanyaları düzenlenirken, stokların tamamen eritilmesi hedefleniyor.

"Bu karar kolay alınmadı"

Modella Capital, mağazaları satın aldığında tarihi zinciri yeniden canlandırmayı ve şehir merkezlerinin önemli alışveriş noktalarından biri haline getirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Ancak şirket daha sonra yüksek kira maliyetleriyle faaliyet gösteren büyük kitap mağazalarının mevcut iş modelinin 2026 itibarıyla "neredeyse tamamen sürdürülemez" hale geldiğini kabul etti.

TG Jones yetkilileri yaptıkları açıklamada, mağaza kapatma kararının kolay alınmadığını belirterek, "234 yıllık bu ikonik işletmenin ayakta kalması bizim önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

Şirket, yeniden yapılandırma planının kalan mağaza ağını koruyarak daha sürdürülebilir bir işletme yapısı oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

İndirimler başladı

Kapanacak mağazalarda tasfiye indirimleri de başladı. Swindon şubesinde tüm ürünlerde yüzde 30 indirim uygulanırken, mağazanın kapanış tarihi yaklaştıkça indirim oranlarının daha da artırılması bekleniyor.

Ayrıca Swindon mağazasında hizmet veren Post Office şubesinin de eylül ayında kapanacağı ve binanın yeni sahibine devredileceği belirtildi.

Binlerce çalışan etkilenebilir

Şirket, işten çıkarılacak çalışan sayısını henüz açıklamazken, mümkün olduğunca fazla istihdamı korumayı hedeflediğini bildirdi. Buna karşın, kapanması planlanan 150 mağazada görev yapan yaklaşık 5 bin çalışanın süreçten etkilenebileceği tahmin ediliyor.