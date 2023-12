24 saatte 1 milyar $’lık rekor satış olacak

Emre ERGÜL

Brezilya yasakladı… Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa kınamalar yayınlayarak ailelere “Çocuklarınızı bu oyundan uzak tutun” çağrısı yaptı… Aralarında Haitili Amerikalılar Koalisyonu ve Alkollü Araç Kullanılmasına Karşı Anneler’in olduğu küresel vakıflar yasaklanması için imza kampanyaları düzenledi. Ne yapıldıysa yapıldı, rekortmen oyun Grand Theft Auto (GTA), geri dönüyor.

Hem de 1.5 yıl sonra çıkacak olmasına rağmen, rekorlarla… Rockstar Games, GTA 5’in çıkışından tam 10 yıl sonra, GTA 6’nın fragmanını 5 Aralık’ta yayınladı. Fragman, 24 saatte 100 milyonun üzerinde izlendi. Olağanüstü grafikleri, oyun programlarında tartışıldı. Fragmandan yola çıkarak, oyunla ilgili beyhude tahminler yapıldı, çünkü GTA 6, 2025’te piyasaya çıkacak. Çıkış tarihi bazı sitelerde bahis konusu bile oldu. Peki, GTA’yı böylesine bir fenomen yapan ne? BBC Televizyonu’na göre, kesinlikle yarattığı ekonomik güç… İngiliz kanala göre GTA 6, oyun ve e-spor dünyasındaki gelmiş geçmiş bütün rekorları kıracak. İşte GTA ekonomisi: l Ocak-Eylül 2023 arasında 190 milyon Grand Theft Auto 5 satıldı.

Toplam satılan GTA 5 sayısı, 410 milyon kopyayı geçti. l Grand Theft Auto 5’in bugüne kadar yaratmış olduğu pazar hacmi tam 8 milyar dolar… l GTA 5, bugüne kadar en iyi açılış satışı yapan oyun... İlk 5 günde tam 1.15 milyar dolarlık satış oldu. l Rockstar Games’e 265 milyon dolara mal olan GTA 5, dönemin “en pahalı” oyunuydu… Tüm bu rakamları unutun… çünkü BBC’ye konuşan uzmanlara göre GTA 6, 2025’te piyasaya çıktığında istatistikleri alt üst edecek.

Beklenti şöyle: l GTA 6, 24 saat içinde tam 1 milyar dolarlık satışla “gelmiş geçmiş en iyi açılış” rekorunu kıracak. l GTA 6, toplam gelirde GTA 5’i geçerek “gelmiş geçmiş en kazandıran oyun” olacak. l GTA 6’nın geliştirilmesi ve tanıtımı Rockstar Games’e 2 milyar dolara mal olacak. Aileler nefret etse de uzmanlara göre, GTA sadece bir oyun değil. GTA, bugün 250 milyar dolara ulaşan video oyun pazarının mihenk taşı: “GTA 3’ün 2001 yılında piyasaya çıkışı, oyun pazarında patlama yaşanmasına neden oldu. Kaliforniya’daki USC Annenberg İletişim Yüksekokulu’ndan oyun pazarı uzmanı Dmitri Williams, “GTA etkisi”ni bakın nasıl tanımlıyor: “Genel küresel sektör büyümesi, GTA 6'nın piyasaya çıktığı anda gelir potansiyelini artıracak. Çünkü marka çok güçlü. Eskisinden daha güçlü.

Ayrıca oyun sektörü de daha büyük. Oyun endüstrisi dünya çapında çok büyük ve tek bir tür veya platform değil. O kadar büyük ve o kadar çeşitli ki, küçük bir kısmı bile sinema gibi paralel endüstrilerin tamamından daha büyük.” Bir oyunun piyasaya çıkması, ilk olarak konsol pazarını hareketlendiriyor. GTA 6, sadece Playstation 5 ve Xbox S Serisi’nde oynanabilecek.

Konsol satışları ya da cihazların güncellemesinde patlama bekleniyor. Hareketlenen ikinci sektör de sinema ve TV endüstrisi olacak. Örneğin bugüne kadar lisanslama yoluyla kült oyunlardan büyük kazanç elde edildi. HBO'nun The Last of Us serisi (2013 Sony oyununu temel alan) yalnızca ilk gösteriminde 4.7 milyondan fazla izleyicinin ilgisini çekti; Super Mario Kardeşler filmi dünya çapında 1.36 milyar dolar hasılat elde ederken, Nintendo'nun 2023 kârını 1 milyar doların üzerine çıkardı.

“GTA 5’in aksine kısa sürede PC’de boy gösterecektir”

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu: “GTA VI fragmanında gösterilenler ve oyunun vadettikleri umut verici. Şu ana kadar elbette birçok oyun fragmanında üst seviyede bir görsellik görüp oyun çıktığında bu grafik kalitesinin altında bir manzarayla karşılaşmış olsak da oyunun arkasında Rockstar Games gibi işinin ehli bir firmanın olması, oyunun görsel olarak -aynı GTA V’te olduğu gibi- ileri bir noktada olacağının göstergesi.”

“Her ne kadar ilk GTA oyununda 4 farklı kadın karakterden birini seçebiliyor idiysek de, GTA’nın isminden bahsettirmeye başlayan GTA III ve sonrasındaki üç boyutlu oyunlarda hep erkek karakterlerin başrolde olduğunu görmüştük. GTA VI bu geleneği kırarak Lucia adındaki hırslı ve cesur bir kadın karakteri başrole oturtuyor. Bu seçim, oyunun havasını farklı bir yere taşıyarak oyuna taze bir görünüm kazandıracak. GTA VI’nın bu defa biraz daha kısa bir sürede PC’de boy gösterebilir. Bunda GTA’nın, online oyun olanağı tanıyan GTA Online versiyonunun PC oyuncuları tarafından da çokça oynanıyor olması etkili olacak.”

Florida ve sosyal medya öne çıkacak

GTA 6'nın nerede geçeceğine dair yıllardır birçok iddia ortaya atılmıştı. Oyuna ev sahipliği yapacak şehir konusunda Londra ve Rio de Janeiro bile konuşulsa da GTA VI, Leonida eyaletinde, Vice City’i de içine alacak olan büyük bir bölgede geçecek. Florida eyaletinden sonuna kadar esinlenildiği belli olan bu bölge, özellikle Amerika’da yaşayanların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayacak. Oyun bu konuda o kadar büyük bir Amerika teması içeriyor ki fragmanda gösterilen ve TikTok benzeri bir sosyal medya platformundan yapılan paylaşımların birçoğu Florida’da gerçekleşen gerçek olayları konu edinmiş durumda. Oyunda son yılların en büyük bağımlılığı sosyal medya kullanımının bir şekilde yer alacağını da fragmanda gördüklerimiz neticesinde söyleyebiliriz.