25 Ağustos'ta 939 bin 557 megavatsaat elektrik üretildi

Elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 23,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 599 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 521 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.