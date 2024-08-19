25 yıl önce hayallerinden başka bir şeyi yoktu: Hakan Altınay’ın etkileyici öyküsü

Fnans piyasalarındaki tecrübesiyle kendi Youtube kanalında küçük yatırımcılar için önemli analiz ve yorumlar yapan ve 10haber’de köşe yazıları yazan Barış Soydan, Altınay Savunma Teknolojileri şirketinin kurucusu Hakan Altınay’la ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Barış Soydan, 1997 ya da 1998’de Para dergisinde çalıştığı yıllarda hazırladığı bir dosya haber yüksek teknoloji üreten şirketlerle görüştüğünü şöyle aktardı:

Türkiye'nin ilk hafif sanayi robotunu üretti

* İstanbul Teknik Üniversitesi’nin küçük teknoloji geliştirme merkezi Tekmer’deki küçücük bir odada çalışan Hakan Altınay onlardan biriydi. 1990 yılında İTÜ’den Türkiye’nin ilk dört uçak uzay mühendisinden biri olarak mezun olan Altınay 1994’te Türkiye’nin ilk hafif sanayi robotu HSR-4’ü, iki yıl sonra da ilk ağır sanayi robotu ASR-60’ı geliştirmişti.

* Sadece geliştirmekle kalmamış, Şişecam ve Arçelik’e satmıştı da. Şişecam’ın fabrikasında cam blokların taşınma işlemi daha o tarihte Altınay’ın geliştirdiği, kendi ismini taşıyan robotla gerçekleştiriliyordu.

Hakan Altınay’ın o dönemde seri üretime geçmek için ihtiyaç duyduğu 5 milyon doları bulamadığını anlatan Soydan şöyle devam etti: “Altınay o sermayeyi bulamadı ama Ford Otosan, Şişecam gibi Türkiye’nin sanayi devleri için robot üretmeye devam etti.”

Hakan Altınay’ın kaderini değiştiren proje

Altınay’ın kaderinin 2006’da ilk savunma projesini almasıyla değiştiğini anlatan Soydan’ın yazısı şöyle devam ediyor:

* Bu projede elde ettiği başarı sonrasında şirketi Altınay Savunma’yla Altay tankı, Milgem, Kaan savaş uçağı gibi büyük projelerde kritik roller üstlendi.

* Bir yandan da sanayi robotları geliştirmeyi sürdürdü ve Avrupa’ya açıldı. 2015 yılında Almanya’da Karl Schumacher adlı otomasyon şirketini satın aldı, iki yıl sonra Olbricht adlı bir başkasını. Bu şirketler sayesinde Türkiye’de geliştirdiği sanayi robotlarını Avrupa’ya ihraç etmeye başladı…

Çeyrek yüzyılda ulaştığı seviye...

* Altınay’ın savunma alanındaki işlerini topladığı Altınay Savunma adlı şirket geçen mayıs ayında borsaya açıldı. Altınay Savunma’nın bugün yaklaşık 600 milyon dolar piyasa değeri var. Hakan Altınay’ın bu şirketteki yüzde 63 hissesi yaklaşık 400 milyon dolar ediyor.

* Sanayi robotu alanındaki işleri de dahil edildiğinde Hakan Altınay’ın milyar dolara yakın bir servete eriştiğini görüyoruz. Bundan 26-27 yıl önce bilgi ve hayaller dışında pek bir şeyi olmayan mühendisin aradan geçen çeyrek yüzyılda ulaştığı seviye insanı gerçekten etkiliyor.

* Altınay’ın öyküsü bu ülkeden de pekala yüksek teknoloji çıkabileceğinin ispatı. Hakan Altınay içimizden bir mühendisti, belki biraz çalışkan, biraz zekiydi, hepsi o kadar. O yaptıysa başkalarının yapamaması için sebep yoktu. Hakan Altınay ve benzerlerinin sayılarının hâlâ çok az olması sanayi politikalarının bir yerlerinde büyük hatalar yapıldığını gösteriyor.