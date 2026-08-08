262 pilottan hava yolu şirketine toplu dava

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Ryanair'ın eski pilotları, şirketin uzun yıllardır uyguladığı çalışma modeli nedeniyle hukuki mücadele başlattı.

Londra Ticaret Mahkemesi'nde açılan toplu davaya eski Ryanair pilotu Richard Phillips öncülük ederken, Phillips'e 261 eski pilot daha katıldı.

Böylece hava yolu şirketine karşı hak talebinde bulunan eski pilotların sayısı 262'ye ulaştı.

Tartışmanın merkezinde “bağımsız yüklenici” modeli var

Davanın merkezinde Ryanair'ın pilotların bir bölümünü doğrudan çalışan olarak istihdam etmek yerine işe alım ajansları aracılığıyla bağımsız yüklenici olarak çalıştırması bulunuyor.

Pilotlar, fiilen Ryanair için çalışmalarına rağmen bu model nedeniyle yasal çalışan statüsünün sağladığı bazı haklardan yararlanamadıklarını savunuyor.

Davacıların hukuk temsilcisi Claims Compensation Group'a göre pilotlara çalıştıkları dönem boyunca ücretli izin, emeklilik primi ve diğer çalışan haklarının sağlanması gerekiyordu.

Ryanair: Doğrudan çalışanımız değillerdi

Habere göre Ryanair ise söz konusu çalışma modelinde pilotların şirket tarafından doğrudan istihdam edilmediği gerekçesiyle tatil ve hastalık ücretlerinden sorumlu olmadığını savunuyordu.

Bu sistemin hava yolu şirketine daha esnek bir çalışma modeli sunduğu ve tam zamanlı çalışan statüsünün getirdiği ek maliyetlerden kaçınmasına olanak sağladığı belirtiliyor.

262 pilotun açtığı davanın arkasında İngiltere'de daha önce verilen önemli bir mahkeme kararı da bulunuyor.

İngiltere Temyiz Mahkemesi, eski pilot Jason Lutz'un Ryanair'da görev yaptığı dönemde bağımsız yüklenici değil, şirketin çalışanı olduğuna hükmetti.

Ryanair'ın bu kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıma girişimi ise kabul edilmedi. Pilotları temsil eden hukuk şirketi, söz konusu kararın havacılık sektöründe işe alım ajansları üzerinden kurulan çalışma modeline karşı önemli bir emsal oluşturduğunu savunuyor.

Almanya'da benzer karar: Pilotlar çalışan sayıldı

Ryanair'ın çalışma modeli yalnızca İngiltere'de değil, Avrupa'nın başka ülkelerinde de mahkemelerin gündemine geldi.

Ocak ayında Berlin-Brandenburg Eyalet Sosyal Mahkemesi, Ryanair'ın Almanya'daki merkezlerinde görev yapan pilotların çalışan olarak kabul edilmesi ve sosyal güvenlik primlerine tabi tutulması gerektiğine karar verdi.

Mahkeme, şirketin kurumsal yapısını gerçek çalışma ilişkisinin niteliğini gizlemek amacıyla oluşturulmuş bir “hukuki kurgu” olarak nitelendirdi.

Ryanair'ın kârı yüzde 34 geriledi

Dava, Ryanair'ın finansal açıdan da zorlu bir dönemden geçtiği sırada gündeme geldi. Yüksek jet yakıtı maliyetleri ve yolcu talebindeki zayıflama nedeniyle şirketin nisan-haziran dönemindeki kârı yüzde 34 azalarak 593 milyon euroya geriledi.

Ryanair, yaz dönemi rezervasyonlarını artırabilmek için bilet fiyatlarını düşürmek zorunda kaldığını açıkladı. Şirket hisselerinin yılbaşından bu yana kaybının ise yüzde 16,52'ye ulaştığı belirtildi.

Davanın sonucu havacılık sektörünü de etkileyebilir

262 eski pilotun açtığı dava yalnızca Ryanair açısından değil, pilotlarını işe alım ajansları ve benzeri modeller üzerinden çalıştıran diğer hava yolu şirketleri açısından da önem taşıyor.

Pilotları temsil eden hukuk şirketi, Ryanair veya başka hava yolu şirketlerinde işe alım ajansları aracılığıyla çalışmış ve eksik ödeme aldığını düşünen pilotlara da haklarını araştırmaları çağrısında bulundu.

İngiltere'deki bu hukuki süreçte şimdi gözler, 262 pilotun geriye dönük tatil ücreti, emeklilik primi ve diğer çalışan haklarına ilişkin talepleri konusunda mahkemenin vereceği karara çevrildi.