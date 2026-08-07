Sağlıklı fast-food zinciri iflas etti! Tüm şubelerini kapatıyor

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ABD'de sağlıklı fast-food konseptiyle dikkat çeken Salad And Go, mali sıkıntıları aşamayınca iflas korumasına başvurdu. Şirket, kalan 70 restoranının tamamını kapatarak faaliyetlerini tamamen sonlandıracağını açıkladı.

Arizona'da 2013 yılında kurulan zincir, araçtan servis modeliyle uygun fiyatlı salata, wrap ve kahvaltılık ürünler sunarak kısa sürede büyük bir başarı yakalamıştı. Bir dönem Arizona, Nevada, Teksas ve Oklahoma'da toplam 146 şubeye ulaşan marka, ABD'nin en hızlı büyüyen sağlıklı restoran zincirleri arasında gösteriliyordu.

Hızlı büyüme maliyetleri artırdı

Şirketin ana kuruluşu And Go Concepts, 4 Ağustos'ta ABD İflas Mahkemesi'ne Chapter 11 kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu.

Mahkemeye sunulan belgelere göre şirket; Arizona dışındaki şubelerin beklenen müşteri trafiğini yakalayamaması, tüketici bilinirliği oluşmadan agresif şekilde büyümesi ve Teksas'taki merkezi mutfak operasyonunun yıllık 15-20 milyon dolara ulaşan maliyeti nedeniyle ciddi finansal baskı altına girdi.

Artan yakıt fiyatları, yükselen işletme giderleri, kapanan mağazalara ilişkin kira yükümlülükleri ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama da şirketin mali yapısını olumsuz etkileyen başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Salgın sonrası talep zayıfladı

Şirket yönetimi, temmuz ayında ABD'de gündeme gelen Cyclospora kaynaklı gıda güvenliği endişelerinin de sektöre zarar verdiğini belirtti.

Salad And Go ürünleri salgınla ilişkilendirilmese de yapraklı yeşilliklere yönelik tüketici güveninin azalması nedeniyle bazı rakip restoranlarda müşteri sayısının yüzde 3,1 ile yüzde 11,5 arasında gerilediği ifade edildi.

CEO: Çok acı bir gün

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Mike Tattersfield, kapanış kararının kendileri için son derece zor olduğunu belirterek, çalışanlara, müşterilere ve iş ortaklarına teşekkür etti.

Şirket tarafından müşterilere gönderilen açıklamada ise 13 yıl önce herkesin uygun fiyatla sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi hedefiyle yola çıkıldığı, ancak uzun süredir devam eden talep zayıflığı, geçmiş büyüme stratejilerinin etkileri ve artan maliyetlerin aşılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Sosyal medyada tepki

Kapanma kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Reddit'te çok sayıda kullanıcı, şirketin özel sermaye fonlarına satılmasının ardından ürün kalitesinin düştüğünü, fiyatların yükseldiğini ve markanın eski kimliğini kaybettiğini savundu.

Şirketin kurucuları da Instagram üzerinden yaptıkları açıklamada kapanışı "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirirken, Arizona'daki birçok müşterinin son kez restoranlara giderek sipariş verdiği ve bazı şubelerin stokları bitene kadar hizmet vermeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Salad And Go'nun kapanışı, artan maliyetler ve zayıflayan tüketici talebinin ABD restoran sektöründe oluşturduğu baskının son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.