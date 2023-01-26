28 başvuruya "helal akreditasyon" verildi

HAK verilerinden derlenen bilgiye göre, kuruluş sürecini ve altyapısını tamamlayan Kurum, Ekim 2019'dan itibaren tüm dünyadan akreditasyon taleplerini kabul etmeye başladı.

Kuruma, bugüne kadar yarısı yurt dışında yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarından olmak üzere toplam 97 akreditasyon talebi geldi. HAK, 19'u geçen yıl olmak üzere toplam 28 akreditasyon kararı aldı.