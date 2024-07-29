28 Temmuz'da en çok elektrik 21.00'de tüketildi

Türkiye, dün 12 bin 844 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 585 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15 ile doğal gaz santralleri izledi.