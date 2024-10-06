280 bin banka hesabı MASAK radarında

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2022-2024 yıllarında yasa dışı bahis tahsilatı için kullanılan hesapları incelemeye aldı. 280 binden fazla banka hesabının bu amaçla kullanıldığı ortaya çıkarken banka hesaplarını kullandıran kişiler kayıt altına alındı.

1 milyondan fazla hesap iptal edildi

Türkiye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen "Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot" gibi yasa dışı bahis sitelerinin tahsilat yaptığı 1 milyondan fazla hesap kapatıldı.

3 binden fazla sanal POS'a kapatıldı

Yasa dışı bahisde kullanılan 3 binden fazla sanal POS ve bunlardan temin edilen tutarları kripto paraya çeviren paravan bir coin firması da kapatıldı.

Yasa dışı bahis şüphesi taşıyan 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, teşebbüs aşamasında engellendi. Bu yıl da en büyük siber operasyon olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konuldu.

Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak suç örgütlerine aktarımına aracılık eden iki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları kesildi. Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri adli makamlara aktarıldı.

Milli Piyango da sitelere önlem aldı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından da illegal olarak düzenlenen her türlü şans oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet siteleri tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ihbar ediliyor.

Bu doğrultuda geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül döneminde 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapıldı ve erişim engeli getirilmesi için ihbarda bulunuldu. Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alındı. Yılın 9 ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklı olduğu görüldü.

Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne kadar 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve bunların 393 bin 13'ü için erişim engeli tedbirinin uygulanması sağlandı.

Yeni suç duyurusu hazırlığı

MPİ, 2016-2023 döneminde erişimin engellenmesini sağlandığı halde farklı isimlerle faaliyet gösteren 168 bin site hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca, 2021-2024 döneminde 739 defa erişim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi internet siteleri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Ocak-eylül döneminde de erişim engeli getirilen sitelere delillendirme çalışmaları devam ediyor. Bu sitelerin yetkilileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık yapanların cezalandırılması için yeni bir suç duyurusunda da bulunulacak.

Bakan Şimşek'ten kritik uyarı

Sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum düzeninde tehdit oluşturduğunu vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,"Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor." dedi.

Şimşek, banka bilgilerini veya hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlara yönelik uyarıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor. Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır. Daha sonra idari ve adli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve benzeri oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor."

"Tümüyle engellemeye kararlıyız"

Suçluların tespit edilip cezalandırılmasını sağlayana kadar söz konusu tüm adli soruşturma süreçlerini hassasiyetle izleyecek ve davalara müdahil olacaklarını dile getiren Şimşek, "Şans oyunları sektöründeki lisanssız faaliyetleri ve buna bağlı oluşan vergi kayıp ve kaçağını önlemeye ve kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız. Önümüzdeki dönemde uygulamadaki sorunları çözecek, mali suçları asgari düzeye indirecek yeni tedbirler öngörüyoruz. Mevzuat değişikliği dahil bütün seçenekleri değerlendiriyoruz. Bu amaçla konunun bütün taraflarının katkılarıyla kapsamlı ve bütünleşik yeni bir mücadele konsepti üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Finansal kuruluşlar üzerine düşeni yapmalı"

Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların üzerlerine düşeni yapmasının kritik önemde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sebeple MASAK, yakın zamanda, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar olmak üzere finansal kuruluşlara ilişkin yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak ve denetimleri artıracak. Bu kapsamda MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ortak çalışma yürütecek. Aynı zamanda, bu tür finansal işlemleri önlemeye yönelik etkin bir izleme ve kontrol sistemi işletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması öngörülüyor."