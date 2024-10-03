3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Enflasyon verilerinin açıklanması ile enflasyona bağlı değişen bir çok kalemde yeni rakamlar merak ediliyor.

TÜİK eylül enflasyonunu 2,9 olarak açıklarken, CNN Türk'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, 3 aylık enflasyonda kümülatif farkın yüzde 8.92’lik olduğunu söyledi. Bayram, enflasyonun önümüzdeki 3 ayda 2.5 civarında gelmesi durumunda 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16-17 civarında olacağını belirtti.

Fark yüzde 11 olabilir

Toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre zam alan memurların maaşı da bu rakam üzerinden hesaplanacak. Son 6 ayın enflasyonu yüzde 16 olursa, memur ve memur emeklileri yüzde 11 fark alacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise enflasyon farkı ne ise onu alacak.

Memur ve memur emeklisi 2025'te ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak, üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.