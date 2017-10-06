3. havalimanının yüzde 68'i tamam

06 Ekim 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakanlığın çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

3. havalimanı inşaatında yüzde 68'lik gerçekleşme sağlandığı bilgisini veren Arslan, Şubat 2018'den önce ilk uçağın havalimanına ineceğini söyledi. Arslan, ilk etabın resmi açılışının ise 29 Ekim 2018'de olacağını kaydetti.

'Hava polisi' dönemi başlıyor

Uçaklarda 'hava polisi' görevlendirileceğini belirten Arslan, "Uçaktaki hava polisi 'emniyet mensubu' olacak. İçişleri Bakanlığımız da özellikle Sivil Havacılık Güvenlik Programı kapsamında gerekli çalışmayı yapıp, ona göre eğitimini almış, uçağı, uçaktaki işlemleri ve havacılık prosedürlerini bilenleri hava polisi olarak görevlendirecek." şeklinde konuştu.

FSM'deki çalışmalar daha erken bitecek

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki Serbest Geçiş Sistemi çalışmasına da değinen Bakan Arslan, çalışmaların 7 Kasım'da bitirilmesinin öngörüldüğünü, ancak bu ayın sonunda tamamlamak istediklerini söyledi.

Farklı finansman modelleri kullanılacak

Arslan, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak ise şunları kaydetti: "Kanalın etrafının düzenlenmesi, etrafındaki çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılması, güzergahtaki kentsel dönüşüm, yapay adaların yapılması, her birinin özellikle finansman modeli biraz birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla birçok finansman modelini aynı anda bu projede kullanır olacağız, onun çalışmasını yapıyoruz."

Kaynak: AA