30 milyar TL’lik satın alma ve birleşmeye imza atıldı
Rekabet Kurumu Birleşme ve Devralmalar Raporu’nu açıkladı. Geçen yıl Türkiye’de 30 milyar 97 milyon TL’lik birleşme ve satın alma işlemi yapıldığını bildiren Rekabet Kurumu, bu rakamın yaklaşık 14 milyar TL’lik bölümünde alıcının yabancı taraf olduğunu kaydetti.
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