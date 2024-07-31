30 Temmuz'da 1,14 milyon megavatsaat elektrik üretildi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, üretimde ilk sırada yüzde 21,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 880 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 963 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.