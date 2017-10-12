300 OSB'ye 300 teknik kolej açılacak

12 Ekim 2017

Dokuz Eylül Üniversitesinin akademik yılı açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son sınıf öğrencisinin işsizlik sorunundan yakınması üzerine, “Öğrenci arkadaşımızın tereddüdünü doğal karşılıyorum ama gençlerin şunu bilmesini istiyoruz, sınav yapıp eleman alacağız, iyi, nitelikli personel bulmak gerçekten zor. Bizim yetiştirdiğimiz personelin niteliği sanayicinin ve üreticinin isteğiyle örtüşmeyebiliyor. Bunu örtüştürsek işsizlik sayısında azalma olacağına eminim" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni, Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik katıldı. Öğrenciler adına konuşma yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Şeyma Yücel, “İşsizlik ülkemizin en büyük sorunları başında gelirken bizlerin bu kaygı içerisinde olması çok acı. Genç işsiz sayısı 143 bin. Üniversite mezunu işsiz sayısı 151 bindir. Üniversite mezunları uzman oldukları alanda iş bulamadıkları için farklı alanlarda karın tokluğuna çalışmak zorunda kalıyorlar. Bizlere yeni üniversite ve kontenjanlar sağlanması bizleri teselli etmiyor. Bizler işsizlikle değil eğitimlerimize yönelik işlerde yeteneklerimizle, başarılarımızla anılan bir kuşak olmak istiyoruz” dedi. Bunun üzerine Bakan Özlü, “Sanayicinin, üreticinin aradığı profildeki mühendisleri teknisyenler ile üniversitelerden mezun olanlar arasında birbirini karşılamama sorunu olabiliyor. Bizim yetiştirdiğimiz personelin niteliği sanayicinin ve üreticinin isteğiyle örtüşmeyebiliyor. Bunu örtüştürsek işsizlik sayısında azalma olacağına eminim. Mesleki eğitim gören öğrenci sayısı Türkiye’de 1 milyon 7 bin, Almanya’da 7 milyon 800 bin. Türkiye’de işsizlik yüzde 11, Almanya’da yüzde 6. İhtiyaç duyulan nitelikli insan yetiştirmede sıkıntımız var. Bu planlama ve programlamayı örtüştürürsek işsizlikle ciddi azalma olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Nitelikli personel bulmak gerçekten zor”

Türkiye’de işsizlik sorunu olduğunu ancak kaç kişiye iş bulursa bir o kadar iş gücüne yeni katılımlar olduğunu ifade eden Bakan Özlü şöyle devam etti:

“Genç nüfusun iş bulması, iş kurması konusunda büyük gayret saf etmemiz gerekiyor. Öğrenci arkadaşımızın tereddüdünü doğal karşılıyorum ama gençlerin şunu bilmesini istiyoruz sınav yapıp eleman alacağız, iyi, nitelikli personel bulmak gerçekten zor. Nitelikli özellikleri olan gençlerimizin sayısı konusunda

sıkıntılarımız var. Orta ve yüksek öğretimde Bakanlık olarak gençlerimizin daha iyi gelişmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Eğitim konusu ana alanımız olmamakla birlikte eğitim konusunda birim oluşturduk. Organize sanayi bölgelerinde teknik kolejler açacağız. 300 organize sanayi bölgesinde 300 teknik kolej açılacak. Bu kolejlerde yabancı dil bilen, pratik eğitim de almış teknisyenlerimiz olacak. Mezun olduklarında sanayicilerin, üreticilerin kapışacağı arkadaşlarımız olacak. Ayrıca sertifika programları da düşünüyoruz.”

“Ali robot yapsın, Ayşe kodlama yapsın”

Çocuklar ve gençlere bilimi sevdirmek zorunda olunduğunu vurgulayan Bakan Özlü, şunları söyledi:

“Okuma fişlerinde ezberlediğimiz şekilde Ali sadece top oynamasın, Ayşe sadece ip atlamasın. Ali aynı zamanda robot yapsın, Ayşe kodlama yapsın. Gençlerimiz sanayi 4,0 karşısında bilgili bireyler haline gelsin. Türkiye’nin değişen gündemi karşısında bilimi ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye bütün sorunlarını kısa ve uzun vadede çözebilecek güçtedir. Biz çok daha zor günler yaşadık.”

“Sanayi 4.0, 80 milyon vatandaşımızın kaderi üzerinde doğrudan etkili olacak”

Üniversitelerin kampüslerin dışına çıkması, hayatın ve bilimin içinde olması gerektiğini söyleyen Bakan Özlü, rehavet içinde olan bir üniversite modeli istemediklerini dile getirdi. Sanayi 4.0’ın aklı iyi kullanmamız gerektiğini söylediğini kaydeden Bakan Özlü, “Akıllı üretim yapmamızı söylüyor. Bizler Türkiye olarak bu değişimin ve ilerlemenin asla gerisinde kalamayız. Her anlamda önde olmak zorundayız. Kritik eşiği atlamak zorundayız. Sanayi 4.0, 80 milyon vatandaşımızın kaderi üzerinde doğrudan etkili olacak bir konudur. Dünyanın en değerli markaları bilişim markaları. Yazılım, bilişim, teknoloji yatırımı yapmak tercih değil zorunluktur. Artık bilgi her zamankinden daha belirgin bir güçtür. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu bunda en büyük hazinemizdir” dedi.

“Teknoloji üssü olmaya en uygun şehir İzmir”

Şehirlerin kaliteli üniversiteler ile anlamlı olduğunu, bir şehri büyük yapanın sadece yüzölçümü ya da nüfusu olmadığını dile getiren Bakan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anadolu’nun batıya açılan kapısı olan İzmir ekonomik büyüklüğü ile Türkiye ekonomisine en fazla katkı veren şehirlerin başında gelmektedir. İzmir kimya, plastik, havacılık ve enerji sektörlerinde Doğu Avrupa ve Orta Asya arasında en rekabetçi ilk beş şehri arasındadır. Doğu Avrupa ve Orta Asya’da havacılık ve uzay sektöründe en rekabetçi şehir konumundadır. Bu bölgede kimya, plastik ve enerji sektörlerinde en rekabetçi şehir konumundadır. İzmir’in ihracatçı

sayısı 5 bine yaklaşmıştır. İzmir’de 2016’da 8,4 milyar dolar ihracat yapılmıştır. İzmir toplam sanayi üretimimizin yüzde 10’unu karşılamaktadır. Nasıl bir fırsatla karşı karşıya olduğumuzu görmek için bu rakamları verdim. İzmir, 13 organize sanayi bölgesi, dört tek geliştirme bölgesi, iki serbest bölge ile yatırımcılara ideal yatırım imkanı sunuyor. Bu potansiyel sadece yatırımcılar için değil üniversiteler için uygulama fırsatı taşıyor. Türkiye’nin teknoloji

üssü olmaya en uygun şehir İzmir. İzmir’i Türkiye’nin tek üssü olarak görmek istiyoruz. Hükümet olarak hedefimizde bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi Türkiye var. İzmir’in önemli potansiyel taşıdığını, İzmir bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi hedeflerinde Türkiye’nin en kıymetli şehirlerinden birisidir. Dokuz Eylül Üniversitesi de, Türkiye’nin bu hedeflerine önemli katkılar sunabilecek potansiyele sahip.”

“DEÜ Türkiye’nin Silikon Vadisi olacak”

Törende açılış konuşmasını Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik yaptı. Çelik, “Dünya ile entegrasyonu sağlanmış üniversite formatını oluşturacağız. Dokuz Eylül Üniversitesini Türkiye’nin Silikon Vadisi yapmak için çalışmalar başlattık. Nano teknoloji kullanarak silikon çit, elektronik aygıtlar alanındaki üretimde önemli gelişmeler sağlayacağız. Nükleer ve jeotermal enerji için de çalışmalarımızı başlattık. Milli ve yerli santrallerin kurulması yolunda ciddi mesafeler kat edeceğiz” diyerek üniversitenin çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi verdi. Devlet Konservatuvarı Orkestrası dinletisi ile devam eden tören, ödül töreninin ardından sona erdi.