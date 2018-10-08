330 yatırıma teşvik belgesi

08 Ekim 2018

Ağustos ayında toplam 10.7 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 330 yatırıma çeşitli vergi istisnaları tanıyan teşvik belgesi verildi.

Resmi Gazete'nin 7 Ekim tarihli sayısında yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre, yatırım teşvik belgesi alan projelerin; 17'si tarım, 15'i madencilik, 166'i imalat, 33'ü enerji, 99'u ise hizmet sektöründeki yatırımlardan oluşuyor.

Ağustos ayında teşvik belgesi verilen projelerin ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 1.3 milyar dolar olarak belirlendi. Öngörülen istihdam ise 16,982 olarak tahmin ediliyor.

Kaynak: Reuters