330 yatırıma teşvik belgesi
Ağustosta 10.7 milyar TL sabit yatırım tutarına sahip 330 yatırıma teşvik belgesi verildi.
Ağustos ayında toplam 10.7 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 330 yatırıma çeşitli vergi istisnaları tanıyan teşvik belgesi verildi.
Resmi Gazete'nin 7 Ekim tarihli sayısında yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre, yatırım teşvik belgesi alan projelerin; 17'si tarım, 15'i madencilik, 166'i imalat, 33'ü enerji, 99'u ise hizmet sektöründeki yatırımlardan oluşuyor.
Ağustos ayında teşvik belgesi verilen projelerin ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 1.3 milyar dolar olarak belirlendi. Öngörülen istihdam ise 16,982 olarak tahmin ediliyor.
Kaynak: Reuters