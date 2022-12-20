3M, "sonsuz kimyasallar" üretimini durduracak

Şirketten yapılan açıklamada, cep telefonlarından yarı iletkenlere kadar birçok üründe kullanılan PFAS imalatından çıkılacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin PFAS üretimini bırakacağı ve 2025 yılı sonuna kadar ürün portföyünde PFAS kullanımını durdurmak için çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kararın, çevrede PFAS varlığını azaltmaya odaklanan düzenleyici eğilimler ve değişen paydaş beklentileri gibi çok sayıda faktör dahil olmak üzere gelişen dış ortamın dikkatli ve kapsamlı değerlendirmesine dayandığı ifade edildi.

Şirkete maliyeti yaklaşık 2,3 milyar dolar

Şirketin PFAS'a daha az bağımlı bir dünya için inovasyon yapmaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, PFAS'ın mevcut yıllık net satışının 1,3 milyar dolar seviyesinde olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, PFAS üretiminin durdurulasının şirkete maliyetinin 1,3 milyar dolar ila 2,3 milyar dolar arasında olmasının beklendiği aktarıldı.

Şirketin kararının, PFAS'ın neden olduğu sıkıntılara ilişkin yasal baskıların arttığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen ay, 3M ve DuPont de Nemours'un da aralarında bulunduğu bazı şirketlere PFAS nedeniyle dava açılmıştı.

PFAS nedir?

Perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler (PFAS), 4 bin 700'den fazla kimyasal içeren, yaygın olarak kullanılan, insan vücudunda ve çevrede zamanla biriken, insan yapımı kimyasallardan oluşan bir grup madde olarak tanımlanıyor.

Bu maddeler, çevrede ve insan vücudunda son derece kalıcı oldukları için "sonsuz kimyasallar" olarak da biliniyor.

Söz konusu maddelerin, karaciğer hasarı, tiroid hastalığı, obezite, doğurganlık sorunları ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtiliyor.