4 ayın zirvesinde: Tüketici güveni eylülde artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, ağustos ayında 76,4 olan tüketici güven endeksi, eylülde yüzde 2,4 oranında artarak 78,2 seviyesine yükseldi. Bu sonuç, mayıs ayından bu yana görülen en yüksek düzey olarak kaydedildi.

Hane halkı maddi durum ve beklentilerde iyileşme

Verilere göre, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 63,1 iken, eylül ayında yüzde 2,8 oranında artarak 64,8 seviyesine ulaştı. Bu, hanelerin mali durumlarındaki iyileşmeye işaret ediyor.

Gelecek 12 ay içerisinde hanenin maddi durum beklentisi endeksi de ağustosta 76,6 iken bu ay yüzde 1 oranında artış göstererek 77,4 seviyesine çıktı. Bu durum, tüketicilerin gelecek aylarda mali durumlarında iyileşme beklediklerini ortaya koyuyor.

Ekonomik beklentilerde artış

Ağustosta 71,5 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, eylülde yüzde 4,2 artışla 74,5 seviyesine yükseldi. Tüketiciler, gelecek bir yıl içerisinde ekonomik koşullarda daha olumlu bir gelişme bekliyor.

Ayrıca, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ağustosta 94,3 iken eylül ayında yüzde 2 oranında artarak 96,2 seviyesine çıktı. Bu da tüketicilerin dayanıklı mallara yönelik harcama yapma eğilimlerinin arttığını gösteriyor.

Tüketici güven endeksi nedir?

Tüketici güven endeksi, 0 ile 200 arasında değer alıyor ve 100’ün altındaki değerler tüketici güveninde kötümser bir durumu, 100’ün üzerindeki değerler ise iyimserliği gösteriyor. Eylül ayında 78,2 seviyesine ulaşan endeks, hala kötümser bölgede olsa da, artış trendi ekonomiye yönelik olumlu bir havanın oluştuğunu işaret ediyor.