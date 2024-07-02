4 saatlik toplantıda iş dünyasına ‘vergi tabanı genişleyecek' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle dün reel sektör temsilcileriyle yeni vergi taslağı çalışması hakkında bilgi verdi.
Ferit PARLAK - Nagihan KALSIN
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle dün reel sektör temsilcileriyle yeni vergi taslağı çalışması hakkında bilgi verdi.
Geçen yıl iş dünyasından vergi konusunda önerileri talep eden Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün bu öneriler üzerinden hazırlanan taslağa son şeklini vermek için iş dünyası ile buluştu. Yaklaşık 4 saat süren toplantıya TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katıldı.
Toplantıda önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu vergi paketiyle ilgili bir sunum yaptı, Toplantıda Hatipoğlu’nun enflasyonu düşürmek için temel hedefler çerçevesinde çalıştıklarını dile getirdiği belirtildi. Hatipoğlu’nun iş dünyası temsilcilerine “ Sadece EYT’nin 2024 yılı maliyeti 750 milyar TL, 2025 maliyeti ise 1.2 trilyon TL. Deprem nedeniyle ciddi bütçede harcamalar yapıldı. Bu nedenle vergiye ihtiyaç var.
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek önemli. Böylece vergi hesabı büyütecek. İstisnaları azaltacak bir vergi paketi sunacağız” dediği kaydedildi. Toplantıda yapılan sunumda, istihdam için uygulanan vergi ve prim kalemlerine yönelik teşvik, destek ve indirimlerde yeni oranların belirleneceği, bazılarının kaldırılırken, bazılarına sıkı denetim geleceği ifade edildi. Ayrıca toplantıda vergi tabanın genişleyeceği, kayıt dışı ile mücadele edileceği ve kazananın vergisini ödeyeceği mesajı verildi.
İş dünyası temsilcileri de finansman maliyetinin üretimi durdurma noktasına getirdiğine dikkat çekerek, “Düşünülen vergi artışları ve destek, teşvik, indirim kısıtlamaları maliyetleri daha da artıracak. Vergi, kâr edenden alınır ve bu haliyle kârlılık mümkün değil” görüşünde birleşti.
“Cirodan vergi alınmasın”
Toplantıya katılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, özellikle kayıt dışı ile alakalı olan bütün maddelerin kendileri tarafından desteklendiğini belirttiklerini ve daha fazla yaptırımların yapılması gerektiğini söylediklerini aktardı. Gültepe, “Cirodan vergi alınmasının bu dönemde uygun olmadığı görüşümüzü ilettik. Kurumlar vergisinde ihracatçı firmaların muaf tutulması görüşümüzü de ilettik ve devreden KDV’nin firmalar üzerinde yük getirebileceğini aktardık” dedi.
TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ise verginin tabana yayılması, adaletli bir şekilde uygulanması konusunda görüşleri aktardıklarını kaydetti. Sönmez, “Mevcut mükelleften daha çok vergi alınması değil, kayıt dışı ekonominin kayıt altına almasıyla ilgili görüşlerimizi bildirdik” diye konuştu.
"Tüm kesimlere hitap etsin”
ASKON Başkanı Orhan Aydın da “Son derece rekabetçi ortamda iş gücümüzü ortaya koyarak kârlılığı düşük bir şekilde üretiyoruz. Kurumlar vergisi de bu ortam düşünülerek değerlendirmeli. Toplantıda buradan çıkacak sonuç rekabet edebilme gücümüze zarar vermemeli görüşümüzü ilettik. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı. Toplantıda her tabana yayılacak bir vergi sistemi inşa edildiğini gördük” dedi.
Toplantıya katılan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu özellikle mali müşavirlere yönelik asgari gelir ve kurumlar vergisinin geldiğini söyledi. Kartaloğlu, “Biz meslek camiası olarak her türlü götürü vergilemenin karşısındayız. Ayrıca serbest bölgedeki istisna kaldırılıyor. Sadece ihracat yapanlara bu istisna hakkı devam ettiriliyor. Burada yürürlük tarihi olarak serbest bölge ruhsatının dikkate alınması gerektiğini vurguladık” dedi. Bazı gelir ve kurumlar vergisine tabi kazançlara tevkifat getirildiğini anlatan Kartaloğlu, “Kurumlar vergi stopajı getiriliyor. Burada özellikle şunu ifade ettik. Hem kurum kazancı stopajı hem geçici vergi aynı onda olmaz” ifadelerini kullandı.