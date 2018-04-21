4 uluslararası yatırımcıdan 'teşvik' talebi

21 Nisan 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bugün, en büyük 100 Türk şirketinin 63'ü, en büyük 45 uluslararası müteahhitlik şirketimizin 28'i DEİK üyesidir. DEİK, yeni anlayışıyla, 21'inci yüzyılda 6 kıtada birden Türkiye'nin en önemli yumuşak güç unsurlarından birisi olmaya devam etmektedir" dedi.

"2017 yılında yatırımlar parasal tutar olarak yüzde 82 artış gösterdi"

Zeybekci, 15 yıldır ortaya konulan doğru makro ekonomik adımların Türk iş dünyasına etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin G20'nin en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu anımsatan Zeybekci, ihracatın son 15 yılda yaklaşık 5 kat arttığını, milli gelirin 3,5 katına çıktığını, 2017 yılında yatırımların parasal tutar olarak yüzde 82 artış gösterdiğini dile getirdi.

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin Kültür Coğrafyasında ekonomik ve siyasi merkez haline geldiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Avrupa’nın en dinamik ekonomisi ve toplumuyuz. Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi ile Türk iş dünyasının önünde yeni ve büyük fırsat kapıları ardına kadar açıldı. Bugün 2018 yılı ihracatımızda her ay rekor kırarak yıl sonunda 170 milyar doları oldukça geçeceğimizi görüyoruz ve 2018 yılı ilk çeyrek büyümesi bizim beklentimiz doğrultusunda yüzde 7'nin biraz daha üzerinde olacak.

Şimdi kıtalararası atılım yapmanın zamanıdır. Türk iş dünyasının yıldızının daha da belirgin şekilde parlama zamanıdır. DEİK, 24 Haziran'la beraber gelecek bu 'Yükseliş Devri'nde 6 kıtada ve 3 okyanusta Türk ekonomi ve ticaret bayrağını dalgalandırmaya devam edecektir. Bu yüzden diyoruz ki, DEİK ekonomi dünyasının akıncılarıdır."

"4 uluslararası yatırımcının 'Proje Bazlı Teşvik Sistemi' ile ilgili talebi oldu"

Türk ekonomi dünyasının bir aile olduğunu belirten Zeybekci, yurt dışında ve yurt içinde bir takım halinde çalışıldığını altını çizdi ve bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Nihat Zeybekci, "İş dünyamızla toplantılarımızda, yatırım planlarını konuşuyoruz, öyle ki 'Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nde olduğu gibi yatırımcılarımızın yatırım vizyonlarını hep beraber çiziyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, toplantı öncesi sizi beklerken dışarıda 4 tane uluslararası yatırımcının 'Proje Bazlı Teşvik Sistemi' ile ilgili talepleri oldu." diye konuştu.

Ortak hayal ve tek gayelerini "Ay Yıldızın en yüksekte olması" şeklinde açıklayan Zeybekci konuşmasını "İnancımız o yönde ki ülkemiz ve coğrafyamızda oyunlar oynayanların, tuzaklar kuranların tuzakları bizim çalışma, çaba ve gayretimizle bozulacaktır. Bizler de bu imanla, bu azimle çalışıyoruz." diyerek tamamladı.

Kaynak: AA